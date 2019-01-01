Damien Comolli'nin sıradaki hamleleri: Yacine Brahimi ve Oumar Niasse

Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara devam ediyor. Listenin üst sıralarında hücum bölgesi yer alıyor.

, çalkantılı sezonunu kapatmaya hazırlanırken Sportif Direktör Damien Comolli de transfer görüşmelerini tüm hızıyla devam ettiriyor.

TRT Spor'un haberine göre Comolli, Yacine Brahimi ve Oumar Niasse'ın menajerleriyle İstanbul'da bir toplantı gerçekleştirdi.

Gündemdeki ilk isim olan Brahimi, 'da uzun süredir gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor.

Cezayirli Milli futbolcunun sezon sonunda kontratının biteceği için bonservizsin transfer edilecek olması sarı lacivertlilerin bu görüşmelerde iştahını kabartıyor.

29 yaşındaki sol açık, Porto formasıyla 2014 yılından bu yana 209 maça çıktı.

Fenerbahçe'nin ilgilendiği bir diğer isim Oumar Niasse, devre arasında 'dan Cardiff'e kiralandı.

Everton, 2015'te 'da Yılın Futbolcusu seçilen Senegalli forvet için 18 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

Habere göre, sarı lacivertlilerin bu transferde önce kiralama seçeneğini değerlendirmesi bekleniyor.

Niasse, kiralandığı Cardiff formasıyla çıktığı 10 maçta gole katkı yapmayı başaramadı.