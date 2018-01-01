Damien Comolli'den Ersun Yanal ve kura değerlendirmesi

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Ersun Yanal kararını ve sarı lacivertlilerin Avrupa Ligi'nde Zenit ile eşleşmelerini değerlendirdi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, sarı lacivertlilerin Avrupa Ligi'nde Zenit ile eşleştiği kurayı FB TV'de canlı takip etti ve değerlendirdi.

Zenit'in iyi bir sezon geçirdiğini ifade eden Comolli, "21 Şubat'ta oraya gittiğimizde hava çok soğuk olacak bunu da aklımızda bulundurmamız gerekiyor. Aynı zamanda yeni bir statta oynayacağız bu bizim için iyi bir durum. Bir avantajımız da; Zenit maçın oynanacağı dönemde kış arasında olacak. Biz o maça kadar onlara göre daha fazla maç oynamış olacağız. Aslında bu Rus ve Ukrayna takımların sık karşılaştığı bir sıkıntı bu. Kolay olmayacak" dedi

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"Oyuncular gerçekten kendini adadılar"

Sarı lacivertli kulübün teknik direktör Ersun Yanal ile anlaştıktan sonra yaşadığı değişimlerden bahseden Comolli, "Kendisi ve ekibi takımın enerjisini yukarı çekmeye ve takıma öz güven vermeye çalışıyor ki öz güven konusu son haftalarda takımımızda biraz eksikti." dedi. Editörün Seçtikleri Messi mi Ronaldo mu? Son 10 yılın en iyi futbolcuları

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Fenerbahçeli futbolcuların çok iyi çalıştığını söyleyen Fransız sportif direktör, şu ifadeleri kullandı:

"Geçirdiğimiz idmanların yoğunluğu çok iyiydi. Oyuncular gerçekten kendilerini adadılar. Aynı zamanda takımın psikolojik durumunu ve moralini yukarı çekmeye çalışıyorlar. Bunun etkilerini maçta göreceğiz" dedi."