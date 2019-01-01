Damien Comolli: Kazanmak için her şeyi yapacağız

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, verdiği röportajda sarı lacivertli ekibin son durumunu değerlendirdi

, Süper Lig'in 13. haftasında 'ye konuk olacak.

İzmir deplasmanı öncesi sarı lacivertli ekibin resmi yayın organı FB TV'ye bir röportaj veren sarı lacivertli ekibin sportif direktörü Damien Comolli, özellikle sakatların son durumu hakkında önemli bilgiler paylaştı.

"Vedat Muriqi atlattı, Mevlüt çok yakın"

Sözlerine Vedat Muriqi'in çok merak edilen sağlık durumunu anlatarak başlayan Comolli, Mevlüt Erdinç'in de kısa süre sonra takıma katılacağını açıkladı:

"Vedat Muriqi sakatlığını atlattı ve takımla çalışmalara başladı. Umarım Göztepe maçında bizimle olur. Mevlüt Erdinç harika bir profesyonel. Sakatlığına çok üzüldü ancak kısa süre içinde aramıza dönebilecek. Kupa maçında olmasa da maçında bizimle olacak."

Fenerbahçe sağlık ekibine övgüler yağdıran Damien Comolli, şöyle dedi:

"Max Kruse çok fazla sakatlanan bir oyuncu değil. Onun tekrar sakatlanmaması için gereken önlemleri aldık. Hasan Ali'nin yaşadığı sakatlık uzun süreli bir sakatlıktı ama kısa sürede aramıza döndü. İnsanlar bize nasıl bunu başardığımızı soruyor. Sağlık ekibimimiz gerçekten çok başarılı."

"Rami takıma girmek için çok uğraşıyor"

Adil Rami'nin takımdan ayrılacağı iddialarını yalanlayan Fransız yönetici şu ifadeleri kullandı:

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Adil Rami'nin sözleşmesinin feshedileceği yönündeki haberleri okudum, bunlar gerçek dışı. Takıma girmek için çok uğraşıyor, Serdar Aziz ve Zanka ile rekabet halinde.

"Kazanmak istiyoruz"

Tek hedeflerinin ligde mutlu sona ulaşmak olduğunu ifade eden Comolli, sözlerini şöyle tamamladı:

"İstediğimiz sonuçları alamadığımız zamanlar oldu fakat panik içinde değiliz. Hedefimizi gerçekleştirmek adına elimizden geleni yapıyoruz. 'Nasıl daha iyi oluruz' sorusunu sürekli kendimize soruyoruz. Biz kazanmak istiyoruz ve bunun için de her şeyi yapacağız. Bizim hedefimiz ligi kazanmak."