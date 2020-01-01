Damien Comolli istifa etti

Sarı Lacivertliler, Fransız Sportif Direktör Damien Comolli'nin görevi bıraktığını açıkladı.

'den yapılan açıklamada, "12 Haziran 2018'de kulübümüzde sportif direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli bugün itibarıyla görevinden istifa etmiştir. Görev aldığı dönem boyunca özverili çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Falette transferi hakkında açıklama yapmıştı

Simon Falette transferinin ardından bazı medya kuruluşlarınca Comolli'nin Rogon Menajerlik Şirketi'yle ticari ilişkileri olduğu ima edilmiş, Comolli ise bu haberleri yalanlayıp suç duyurusunda bulunacağını duyurmuştu.

Başkan Ali Koç ise Comolli'nin yaptığı açıklamayı yanlış bulduğunu ancak kendisiyle devam edeceklerini ifade etmişti.

Comolli yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

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"Öncelikle, Falette'i kiralık olarak almaya başkanımız karar verdi çünkü oyuncunun takıma katkıda bulunabileceğine inanıyor. Başkanımızın kulübe yaptığı katkılar ele alındığında bu kararına saygı duyulmalı. Ayrıca taraftarımız da Simon'u iyi karşılamalı.

İkinci olarak ise, bugün basında yer alan haberlerin aksine Rogon ajansıyla hiçbir ilişkim yok. Rogon'la oyuncunun transferi konusunda hiçbir görüşmem olmadı. Kendisiyle sadece Tolga ve Luiz Gustavo'nun transferlerinde görüştüm.

Son olarak, apaçık yalan bir şekilde benimle Rogon ajansı arasında bir ticari ilişkinin bulunduğuna yönelik basındaki ve sosyal medyadaki haksız yorumlar ışığında bu saçma iddiaları ortaya atan kişiler hakkında yasal süreç başlatacağımı belirtmek isterim. Fenerbahçe ailesine saygılarımla."