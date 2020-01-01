Damien Comolli: Football Manager oyunundan faydalanacağız

Ligue 2 ekibi Toulouse’un başkanı Damien Comolli, gelecekte transfer konusunda Football Manager oyunundan yararlanacaklarını söyledi.

’nin eski sportif direktörü Damien Comolli, şu sıralarda ülkesinde ’un başkanlığını yapıyor.

’li bir yatırım şirketinin bu kulübün çoğunluk hisselerini satın almasının ardından başkanlığa getirilen Comolli, takımın gelecek planı hakkında 20minutes’e konuştu.

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Küresel salgının futbol ekonomisine verdiği zarardan ötürü zor bir transfer dönemini geride bıraktıklarını söyleyen Fransız futbol adamı, “Buna karşın iyi iş çıkardık. Kadromuzu güçlendirmek için çok çalıştık. Spierings gibi çok iyi bir oyuncuyu takıma kazandırdık” diye konuştu.

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Comolli, ‘Söylendiği gibi transferde Football Manager oyunundan faydalanıyor musunuz?’ şeklinde gelen soruya ise, “Henüz değil ama faydalanacağız. Hâlihazırda bunu yapan kulüpler var. Elbette en önemli aracımız olmayacak ancak yardımı dokunacaktır diye düşünüyorum. Oyun, önemli bir veri tabanına sahip. , ve Leipzig gibi kulüpler, bu tarz veri tabanlarından faydalanıyorlar” dedi.

Bu verilerin nasıl kullanıldığı hakkında da bilgi veren Comolli, “Scout ekipleri futbolcuları sahada izleyip rapor yazıyorlar. Daha sonra bu rapor, eldeki verilerle karşılaştırılıyor. Bazen de önce veri tabanı üzerinden aranan nitelikteki futbolcular bulunuyor, daha sonra scout ekipleri bu futbolcuları izleyip rapor çıkarıyor. Bu şekilde maksimum verim alınıyor” ifadelerini kullandı.