Damien Comolli döneminde Fenerbahçe'nin transferleri: Hangi oyuncular alındı, kimlerle yollar ayrıldı?
Fenerbahçe'de gündem bir kez daha Sportif Direktör Damien Comolli. Fransız yönetici ile Başkan Ali Koç arasındaki ipler kopma noktasına gelmiş durumda.
Bazı medya kuruluşları sarı lacivertli ekibin son transferi Simon Falette'nin Rogon'la çalıştığı ve daha önceki transferlerden Diego Reyes, Tolga Ciğerci ve Luiz Gustavo'nun da aynı menajerlik şirketine bağlı olduğu gerekçesiyle Comolli'yi hedef göstermişlerdi. Comolli bu iddialara Twitter hesabı açarak yanıt verdi bu transferin Başkan Ali Koç tarafından yapıldığını kamuoyu ile paylaşmıştı.
- Damien Comolli'nin tazminatı ne kadar?
- Comolli döneminde Fenerbahçe hangi oyuncuları transfer etti?
- Comolli döneminde Fenerbahçe'den hangi oyuncular ayrıldı?
- Comolli döneminde Fenerbahçe transfere ne kadar para harcadı?
- Comolli döneminde satılan oyunculardan Fenerbahçe ne kadar kazandı?
Comolli'nin bu açıklaması sonrası Başkan Ali Koç ile arasındaki bağın kopma noktasına geldiği, Fransız yöneticinin Antalya'dan ayrılarak İstanbul'a geldiği ve Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştireceği iddia edildi.
Damien Comolli'nin tazminatı ne kadar?
Geçtiğimiz sezon da Comolli ile yolların ayrılacağı yönünde haberler çıkmış ve Başkan Ali Koç, üç yıllık sözleşme imzalanan Fransız yöneticinin ayrılması durumunda bir yıllık maaşı kadar taminat ödeneceğini açıklamıştı.
Sarı lacivertli kulüpten yıllık 850 bin euro kazanan Comolli ile yolların ayrılması durumunda bu ücret kadar tazminat ödenmesi bekleniyor.
Comolli döneminde Fenerbahçe hangi oyuncuları transfer etti?
|Oyuncu
|Sezon
|Bonservis
|Luiz Gustavo
|2019/2020
|6 milyon €
|Vedat Muriqi
|2019/2020
|3.5 milyon €
|Deniz Türüç
|2019/2020
|2.5 milyon €
|Zanka
|2019/2020
|2 milyon €
|Altay Bayındır
|2019/2020
|1.5 milyon €
|Allahyar Sayyadmanesh
|2019/2020
|750 bin €
|Yasir Subaşı
|2019/2020
|150 bin €
|Emre Belözoğlu
|2019/2020
|Bedelsiz
|Mevlüt Erdinç
|2019/2020
|Bedelsiz
|Max Kruse
|2019/2020
|Bedelsiz
|Adil Rami
|2019/2020
|Bedelsiz
|Murat Sağlam
|2019/2020
|Bedelsiz
|Gary Rodrigues
|2019/2020
|Kiralık
|Simon Falette
|2019/2020
|Kiralık
|Jailson
|2018/2019
|4 milyon €
|Miha Zajc
|2018/2019
|3.5 milyon €
|Tolgay Arslan
|2018/2019
|3.2 milyon €
|Harun Tekin
|2018/2019
|2.75 milyon €
|Michael Frey
|2018/2019
|2.6 milyon €
|Berke Özer
|2018/2019
|2.5 milyon €
|Islam Slimani
|2018/2019
|Kiralık
|Barış Alıcı
|2018/2019
|1.5 milyon €
|Ferdi Kadıoğlu
|2018/2019
|1.4 milyon €
|Sadık Çiftpınar
|2018/2019
|750 bin €
|Serdar Aziz
|2018/2019
|Bedelsiz
|Andre Ayew
|2018/2019
|Kiralık
|Diego Reyes
|2018/2019
|Bedelsiz
|Tolga Ciğerci
|2018/2019
|Bedelsiz
|Yassine Benzia
|2018/2019
|Kiralık
|Victor Moses
|2018/2019
|Kiralık
Fenerbahçe, Comolli döneminde şu ana kadar transfer ettiği oyunculara 38.6 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
Comolli döneminde Fenerbahçe'den hangi oyuncular ayrıldı?
|Oyuncu
|Sezon
|Bonservis
|Eljif Elmas
|2019/2020
|16 milyon €
|Yasir Subaşı
|2019/2020
|170 bin €
|Michael Frey
|2019/2020
|Kiralık
|Mathieu Valbuena
|2019/2020
|Bedelsiz
|Roberto Soldado
|2019/2020
|Bedelsiz
|İsmail Köybaşı
|2019/2020
|Bedelsiz
|Roman Neustadter
|2019/2020
|Bedelsiz
|Allahyar Sayyadmanesh
|2019/2020
|Kiralık
|Martin Skrtel
|2019/2020
|Bedelsiz
|Diego Reyes
|2019/2020
|Bedelsiz
|Şener Özbayraklı
|2019/2020
|Bedelsiz
|Mehmet Topal
|2019/2020
|Bedelsiz
|Berke Özer
|2019/2020
|Kiralık
|Carlos Kameni
|2019/2020
|Bedelsiz
|Volkan Demirel
|2019/2020
|Bedelsiz
|Islam Slimani
|2019/2020
|Kiralıktan geri döndü
|Andre Ayew
|2019/2020
|Kiralıktan geri döndü
|Yassine Benzia
|2019/2020
|Kiralıktan geri döndü
|Josef
|2018/2019
|12 milyon €
|Giuliano
|2018/2019
|10.5 milyon €
|Fernandao
|2018/2019
|2.5 milyon €
|Aatif Chahechouhe
|2018/2019
|Bedelsiz
|Vincent Janssen
|2018/2019
|Kiralıktan geri döndü
|Luis Neto
|2018/2019
|Kiralıktan geri döndü
Fenerbahçe, Comolli döneminde satılan oyunculardan şu ana kadar 41.1 milyon euro bonservis bedeli kazandı.