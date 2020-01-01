Damien Comolli döneminde Fenerbahçe'nin transferleri: Hangi oyuncular alındı, kimlerle yollar ayrıldı?

1.5 yıldır Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev yapan Fransız yöneticinin tüm transfer hamlelerine göz attık.

'de gündem bir kez daha Sportif Direktör Damien Comolli. Fransız yönetici ile Başkan Ali Koç arasındaki ipler kopma noktasına gelmiş durumda.

Bazı medya kuruluşları sarı lacivertli ekibin son transferi Simon Falette'nin Rogon'la çalıştığı ve daha önceki transferlerden Diego Reyes, Tolga Ciğerci ve Luiz Gustavo'nun da aynı menajerlik şirketine bağlı olduğu gerekçesiyle Comolli'yi hedef göstermişlerdi. Comolli bu iddialara Twitter hesabı açarak yanıt verdi bu transferin Başkan Ali Koç tarafından yapıldığını kamuoyu ile paylaşmıştı.

Comolli'nin bu açıklaması sonrası Başkan Ali Koç ile arasındaki bağın kopma noktasına geldiği, Fransız yöneticinin Antalya'dan ayrılarak İstanbul'a geldiği ve Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştireceği iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon da Comolli ile yolların ayrılacağı yönünde haberler çıkmış ve Başkan Ali Koç, üç yıllık sözleşme imzalanan Fransız yöneticinin ayrılması durumunda bir yıllık maaşı kadar taminat ödeneceğini açıklamıştı.

Sarı lacivertli kulüpten yıllık 850 bin euro kazanan Comolli ile yolların ayrılması durumunda bu ücret kadar tazminat ödenmesi bekleniyor.

Oyuncu Sezon Bonservis Luiz Gustavo 2019/2020 6 milyon € Vedat Muriqi 2019/2020 3.5 milyon € Deniz Türüç 2019/2020 2.5 milyon € Zanka 2019/2020 2 milyon € Bayındır 2019/2020 1.5 milyon € Allahyar Sayyadmanesh 2019/2020 750 bin € Yasir Subaşı 2019/2020 150 bin € Emre Belözoğlu 2019/2020 Bedelsiz Mevlüt Erdinç 2019/2020 Bedelsiz Max Kruse 2019/2020 Bedelsiz Adil Rami 2019/2020 Bedelsiz Murat Sağlam 2019/2020 Bedelsiz Gary Rodrigues 2019/2020 Kiralık Simon Falette 2019/2020 Kiralık Jailson 2018/2019 4 milyon € Miha Zajc 2018/2019 3.5 milyon € Tolgay Arslan 2018/2019 3.2 milyon € Harun Tekin 2018/2019 2.75 milyon € Michael Frey 2018/2019 2.6 milyon € Berke Özer 2018/2019 2.5 milyon € Islam Slimani 2018/2019 Kiralık Barış Alıcı 2018/2019 1.5 milyon € Ferdi Kadıoğlu 2018/2019 1.4 milyon € Sadık Çiftpınar 2018/2019 750 bin € Serdar Aziz 2018/2019 Bedelsiz Andre Ayew 2018/2019 Kiralık Diego Reyes 2018/2019 Bedelsiz Tolga Ciğerci 2018/2019 Bedelsiz Yassine Benzia 2018/2019 Kiralık Victor Moses 2018/2019 Kiralık

Fenerbahçe, Comolli döneminde şu ana kadar transfer ettiği oyunculara 38.6 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Oyuncu Sezon Bonservis Eljif Elmas 2019/2020 16 milyon € Yasir Subaşı 2019/2020 170 bin € Michael Frey 2019/2020 Kiralık Mathieu Valbuena 2019/2020 Bedelsiz Roberto Soldado 2019/2020 Bedelsiz İsmail Köybaşı 2019/2020 Bedelsiz Roman Neustadter 2019/2020 Bedelsiz Allahyar Sayyadmanesh 2019/2020 Kiralık Martin Skrtel 2019/2020 Bedelsiz Diego Reyes 2019/2020 Bedelsiz Şener Özbayraklı 2019/2020 Bedelsiz Mehmet Topal 2019/2020 Bedelsiz Berke Özer 2019/2020 Kiralık Carlos Kameni 2019/2020 Bedelsiz Volkan Demirel 2019/2020 Bedelsiz Islam Slimani 2019/2020 Kiralıktan geri döndü Andre Ayew 2019/2020 Kiralıktan geri döndü Yassine Benzia 2019/2020 Kiralıktan geri döndü Josef 2018/2019 12 milyon € Giuliano 2018/2019 10.5 milyon € Fernandao 2018/2019 2.5 milyon € Aatif Chahechouhe 2018/2019 Bedelsiz Vincent Janssen 2018/2019 Kiralıktan geri döndü Luis Neto 2018/2019 Kiralıktan geri döndü

Fenerbahçe, Comolli döneminde satılan oyunculardan şu ana kadar 41.1 milyon euro bonservis bedeli kazandı.