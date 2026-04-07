Damián van der Vaart, Pazartesi günü Vitesse ile Jong Ajax arasında oynanan Keuken Kampioen Divisie maçının son dakikalarında ortalığı karıştırdı. Amsterdam ekibinin 6-1'lik acı yenilgisi sırasında, orta saha oyuncusu takım arkadaşı Mark Verkuijl ile çatışınca gerginlik doruğa ulaştı. Sonunda takım arkadaşları olaya müdahale ederek durumu yatıştırmak zorunda kaldı.

GelreDome'daki maç, başından itibaren Vitesse'ye boyun eğen Jong Ajax için dramatik bir şekilde geçti. Ev sahibi takım, Amsterdamlı gençlerin şaşırtıcı derecede zayıf savunmasından en iyi şekilde yararlandı ve kolay bir galibiyete doğru ikna edici bir şekilde ilerledi. Bu rahat galibiyet sayesinde Arnhem ekibi, dördüncü periyotta şampiyonluk şansını sürdürdü. Bunu başarırsa, takım yükselme play-off'larına katılmayı garantileyecek.

Jong Ajax'taki hayal kırıklığı maçın son dakikalarında açıkça ortaya çıktı. Van der Vaart sahaya yeni girmişken olumsuz bir şekilde dikkatleri üzerine çekti. Mathijs Marschalk'a sert bir faul yaptı. Bu durum Verkuijl'i sinirlendirdi; takım arkadaşını iterek uyardı ve sakinleşmesini sağlamaya çalıştı.

Ancak Van der Vaart bunu hiç de hoş karşılamadı. Savunmacı bir hareket ve hakem Stan Teuben'e yönelik kısa bir itirazın ardından, Verkuijl ile açıkça çatışmaya girdi. Gözle görülür bir heyecan ve uyarıcı bir parmak hareketiyle takım arkadaşına doğru yürüdü. Göz alıcı bir kavga kaçınılmaz gibi görünüyordu, ancak iş o noktaya gelmedi: kaptan Avery Appiah ve Ethan Butera hızlı tepki verdiler ve iki kavgacıyı birbirinden ayırmayı başardılar.

Bu olay, pek bir şey yapamadıkları bir öğleden sonra Jong Ajax'ın yaşadığı hayal kırıklığını vurguladı. Amsterdamlı gençler, her halükarda çabucak unutulacak bir sezon geçiriyorlar. 35 maçın ardından Keuken Kampioen Divisie'de son sırada yer alıyorlar. On dokuzuncu sıradaki Helmond Sport ile aralarındaki fark üç puan.

Verkuijl için Vitesse maçı, geçen yıl aralık ayında kız arkadaşının trajik vefatından bu yana Jong Ajax'a geri dönüşü anlamına geliyordu. Futbolcunun 21 yaşındaki kız arkadaşı, Ede'de koşarken bir araba tarafından çarpılmış ve hastanede yaralarına yenik düşerek hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan sürücü - Veenendaal'dan 54 yaşındaki bir kadın - kazadan sonra olay yerinden uzaklaşmış, ancak aynı akşam evinde polis tarafından yakalanmıştı.