Warriors, kısa süre arayla Brandon Williams ve Georges Niang’e birer yıllık sözleşme verdi. Williams’ın bundan böyle Warriors’ta 2,6 milyon dolar kazanması bekleniyor. Dallas Mavericks’te 2025/26 sezonunda çıkış yaptığı düşünüldüğünde, bu tam bir kelepir.

26 yaşındaki oyuncu, 66 maçta ortalama 22,2 dakikada 13,0 sayı, 3,9 asist ve 2,9 ribaund üretti, saha içi isabet oranında ise yüzde 47,2 yakaladı. Bir önceki sezonda ise 33 maçta sadece 8,3 sayı ve 2,3 asistte kalmıştı.

Williams, 2021’de draft edilmeden lige gelmiş ve New York Knicks’in G League takımında kendisine yeni bir yuva bulmuştu. Burada maç başına 17,7 sayı ortalamasıyla Portland Trail Blazers’ta daha büyük görevler için güçlü bir referans sundu; 2021/22 sezonunda burada 24 maça çıktı ve performansıyla dikkat çekti (12,9 sayı, %37,2 FG, 3,1 ribaund, 3,9 asist).

Talep gören bir keskin şutör: Niang tüm NBA sezonunu kaçırdı

Buna rağmen Ekim 2022’de serbest bırakılmasının ardından Mavs’ın onu fark edip kendisine bir Two-Way sözleşme vermesi bir yıldan fazla sürdü. Mart 2025’te Memphis Grizzlies’e karşı attığı 31 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaştıktan sonra, NBA’de ilk kez daha uzun süreli bir anlaşma aldı. Serbest oyuncu olduktan sonra ise bu kez Warriors devreye girdi ve Niang’le de bir anlaşmayı hızla tamamladı.

33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, uzun süren ayak sakatlığı nedeniyle geçen sezonun tamamını kaçırdı, ancak buna rağmen Jaren Jackson Jr.’ın sansasyonel transferi kapsamında Utah Jazz’dan Memphis Grizzlies’e takaslandı ve ardından orada serbest bırakıldı.

Niang artık iyileşti ve tartışılmaz keskin şutör özellikleri nedeniyle oldukça rağbet gören bir serbest oyuncu olarak görülüyordu. Niang, kariyer ortalamasında üç sayı çizgisinin gerisinden kullandığı şutların neredeyse yüzde 40’ını isabete çeviriyor; Warriors’ın ondan ne beklediği de bu nedenle açık.

Üstelik Dubs, Niang için de tamamen yabancı bir adres değil: 2017’de Warriors’ın antrenman kampında yer aldı ve ardından kısa süreliğine Santa Cruz Warriors’ın G League takımının bir parçası oldu.

Bu çifte hamleyle Warriors, şimdilik kadrodaki son yerini de doldurdu; buna göre kadro planlamasının tamamlanmış olması bekleniyor.

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