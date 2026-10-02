Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı'nın teknik direktörü Hırvat Zlatko Dalic, takımının yarın cumartesi günü Körfez Kupası yarı finalinde Umman ile oynayacağı maça hazır olduğunu teyit etti.

Dalic, Abu Dabi Spor kanalları ağında yayınlanan basın toplantısında şunları söyledi: "Önceki maçlarda ortaya koyduğumuz performanstan memnunum, ancak şu anda tüm odağımız yarınki maça yönelik. Turnuvayı adım adım ele alıyoruz ve hedefimiz aynı ruh ve kararlılıkla performansı sürdürmek."

Dalic şöyle devam etti: "Umman maçının son derece zor olacağını biliyoruz. Rakibi iyi inceledik; Kuveyt karşısında son 20 dakikada çok iyi bir performans sergiledi ve 3-1 kazanmayı başardı."

Dalic dikkat çekti: "Ayrıca Umman Milli Takımı güçlü bir hücum grubuna sahip, teknik direktörü Tarık Sektioui de iyi bir iş çıkarıyor. Bu nedenle maça uygun taktiği belirlemek için güçlü ve zayıf yönlerini inceledik."

Dalic sözlerini şöyle sürdürdü: "Umman Milli Takımı'na saygı duyuyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri ile Umman arasındaki tüm maçlar zor, çekişmeli ve rekabetçi geçiyor. Bu yüzden yarınki maça karşı temkinli ve hazırız."

Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı'nın şampiyonluk adaylığı hakkında ise Dalic şu yorumu yaptı: "Şu anda yarı finaldeyiz ve grup aşamasında oynadığımız oyun ve sergilediğimiz üstün performanstan memnunum. Yolculuğa Umman'ı yenerek ve taraftarlarımızı mutlu ederek devam etmeliyiz."

Dalic, Umman Milli Takımı'nın bir gün fazladan dinlenme imkânı elde etmesine değindi ve bunun Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı için maç öncesinde bir mazeret olmayacağını vurguladı.

Dalic şu sözlerin altını çizdi: "Umman Milli Takımı bir gün fazladan dinlenme imkânı elde etti, ancak biz yarı final öncesinde mazeret ya da bahane aramıyoruz. Biz de Katar maçında bazı temel oyuncularımızı dinlendirdik."

Dalic sözlerini şöyle tamamladı: "Körfez Kupası'nı kazanmak kolay değil, ancak hazır olmalı ve sahada elimizdeki en iyiyi ortaya koymalıyız. Umman karşısında en yüksek konsantrasyon seviyesinde olacağız."















