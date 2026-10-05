Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı'nın teknik direktörü Zlatko Dalic, yarın salı günü Cidde'deki Al-İnma Stadı'nda oynanacak Körfez Kupası finalinde ekibinin Suudi Arabistan karşısına hazır olduğunu doğruladı.

Abu Dabi Spor kanalları ağında yayınlanan basın toplantısında konuşan Dalic, "Kişisel olarak gördüğüm taraftar desteğinden son derece memnunum ve büyük destekleri için Birleşik Arap Emirlikleri taraftarlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Dalic şu sözlerle vurguladı: "Birleşik Arap Emirlikleri'nde uzun yıllar yaşadım ve Birleşik Arap Emirlikleri, Hırvatistan kadar kalbimde özel bir yere sahip."

Dalic sözlerine şöyle devam etti: "Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı'na elimdeki en iyiyi sunacak tecrübeye sahibim ve şu anki hedefim ekibimle Körfez Kupası'nı kazanmak ve takımla her zaman galibiyetler elde etmek."

Gelecek maçlar KSA Gulf Cup 14:00 UAE

Hırvat teknik adam, final maçının hazırlıkları hakkında konuşarak teknik ekibin, zamanın darlığına rağmen bazı noktaları gidermek ve gerekli düzenlemeleri yapmak için çalıştığını doğruladı.

Dalic, Körfez Kupası final maçının turnuvadaki son karşılaşma olması nedeniyle oyuncular açısından zihinsel olarak en kolay maç olacağına işaret etti.

Dalic şunları vurguladı: "Oyuncuların keyif almasını ve en iyi şekilde oynamasını istiyorum, çünkü bu Körfez Kupası'ndaki son maç ve özel bir anlam taşıyor. Taraftarlara keyifli bir maç sunmayı umuyorum."

Dalic şunları açıkladı: "Turnuvanın en iyi takımı olan Suudi Arabistan ile karşılaşacağız. Kalelerinde gol görmediler ve saha avantajına sahipler. Bu bizim için zor bir meydan okuma, ancak hazırız ve hedefimiz şampiyonluk."

Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı'nın kalecisi Halid İsa ise, ülkesinin taraftarlarının final maçı boyunca ekibin ilk motive edici ve destekleyici unsuru olacağını doğruladı.

Halid İsa, "Sıcak karşılamaları için Suudi halkına teşekkür ediyoruz. Çok rekabetçi bir maç bekliyorum ve yarınki maçın Birleşik Arap Emirlikleri futbolu için hasat anı olmasını umuyorum" dedi.

Halid İsa, teknik direktör Zlatko Dalic'i ve oyuncularla iletişim kurma biçimini övdü ve şunları belirtti: "Dalic özel bir teknik direktör ve akıcı bir yöntemi var. Yeşil sahada elindeki en iyiyi sunabilmen için, bir oyuncu olmadan önce bir insan olarak ihtiyaçlarını biliyor."















