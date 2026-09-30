Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı'nın Hırvat teknik direktörü Zlatko Dalic, Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" grup aşamasının son maçında Katar ile 1-1 berabere kaldıktan sonra oyuncularının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dalic, BAE'nin şampiyonluk yolunda doğru ilerlediğini vurgularken bir sonraki aşamanın tehlikesine karşı da uyardı.

Dalic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Özellikle ikinci yarıda maçın tüm akışını kontrol altına alabildik ve bugün sahaya çıkan genç unsurlardan memnunum."

Hırvat teknik direktör, maç yoğunluğunun kendisini rotasyona zorladığını belirterek şöyle ekledi: "Kısa sürede oynanan maçların baskısını yaşıyoruz, ancak önümüzdeki eleme maçlarında dikkatli olmalıyız."

Turnuvadaki genel performansa ilişkin Dalic, "Üç maçta da iyi oynadık, belki bugün çok fazla fırsatımız olmadı ve geleceği düşündüğüm için tüm oyuncuları sahaya sürmeye çalıştım." dedi.

Sözlerine şöyle devam etti: "Toparlanmak ve hazırlanmak için iki günümüz var. Adım adım gelişiyoruz ve şu ana kadar ortaya koyduğumuz her şeyi hak ediyoruz."

BAE teknik direktörü, Umman ile oynanacak yarı final maçına değinerek sözlerini şöyle noktaladı: "Bugün tüm dikkatimiz Katar Milli Takımı üzerindeydi. Umman ile oynayacağımız yarı finale gelince, güçlü bir milli takım ve hafife alınmaması gereken bir ekip. Ulaştıkları noktaya saygı duyuyoruz ve bir sonraki maçı kazanmak için tüm çabayı göstermeye çalışacağız."

Katar Milli Takımı'nın İspanyol teknik direktörü Julen Lopetegui ise maçın ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Grup aşamasında 7 puan topladık ve bu iyi bir şey."

Sözlerine şöyle ekledi: "Bugün harikaydık, bu sayfayı kapatıp yeni bir sayfa açacağız; bu da şampiyonluğun en güçlü adaylarından biriyle oynayacağımız bir maç. Ama dediğim gibi, Suudi Arabistan maçını düşünmeden önce önce biraz dinleneceğiz."

Şöyle devam etti: "Bugünkü maç son derece zordu, turnuvanın en güçlü milli takımlarından birine karşı oynadık ve maçın bazı bölümlerinde harika bir seviye ortaya koyduk."

Sözlerini şöyle tamamladı: "İkinci yarıda maçın akışına hakim olduk ve birçok fırsatı kaçırdık. Şimdi en önemli şey, turnuvanın ev sahibiyle oynayacağımız maçtan önce dinlenmek."



