Milan’ın orta saha oyuncusu Luka Modrić, Suudi Arabistan Federasyonu’nun eski teknik direktörünün, eski teknik direktör Zlatko Dalić’in yerine önümüzdeki dönemde Hırvatistan Milli Takımı’nın teknik direktörlüğü görevine geri dönmesine yakın olduğu belirtildi.

Hırvatistan Futbol Federasyonu, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 2017 yılından bu yana yaklaşık 9 yıldır görevde olan Dalić'in A Milli Takım teknik direktörlüğü görevinden ayrıldığını duyurdu.

İngiliz "Telegraph" gazetesi, Dalic'in ayrılmasından 14 yıl sonra, bir başka Hırvat olan Slaven Bilic'in önümüzdeki dönemde bu görevi devralmak için en güçlü aday olduğunu belirtti.

Bilić, 2006 ile 2012 yılları arasında Hırvatistan Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü üstlenmiş, ardından 2018 ile 2019 yılları arasında en önemlisi Al-Ittihad olmak üzere birçok kulübü çalıştırmış, 2023 ile 2024 yılları arasında Al-Fateh’i yönetti; ayrıca West Ham, West Bromwich Albion, Watford ve Beşiktaş’ta da görev yaptı, ancak 2024’ten beri işsiz durumda.

Gazete, eski Al-Ittihad teknik direktörünün geri dönüşünün, özellikle orta saha oyuncusu Luka Modrić açısından son derece faydalı olacağını belirtti; zira Modrić’i 2008 Avrupa Şampiyonası’nda ilk kez Hırvatistan A Milli Takımı’na çağıran kişi Bilic’ti.

Gazeteye göre, Bilic’in atanması, Modrić’in 2026 Dünya Kupası’ndan sonra uluslararası futboldan emekli olma kararından vazgeçmesine ve Hırvatistan Milli Takımı’nda “Euro 2028”e kadar oynamaya devam etmesine neden olabilir.

Hırvatistan milli takımı, önümüzdeki Eylül ayında 2027 Avrupa Uluslar Ligi'nin 3. Grubu'nun ilk turunda Çek Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Bu grupta İspanya ve İngiltere milli takımları da yer alıyor.