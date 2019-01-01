Daley Blind'e "kalp kası iltihabı" teşhisi

Ajax'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada tecrübeli savunmacı Daley Blind'e "kalp kası iltihabı" teşhisi konulduğu açıklandı.

Eredivisie'nin güçlü ekiplerinden 'a tecrübeli savunmacısı Daley Blind'den kötü haber geldi.

ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 10 Aralık tarihinde ile oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından baş dönmesi sorunu yaşayan Blind'in kapsamlı sağlık testlerinden geçirildiği belirtilirken deneyimli futbolcuya "kalp kası iltihaplanması" teşhisi konulduğu açıklandı.

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Takımının ligde oynayacağı Den Haag maçında forma giyemeyecek olan Daley Blind'in Ocak 2020'de 'da yapılacak devre arası kampına da katılamayacağı ve tedavisi ile hazırlık çalışmalarına Amsterdam'da devam edeceği duyuruldu.

Öte yandan sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili kısa bir açıklama yapan tecrübeli futbolcu kendisine gösterilen destek için taraftarlara teşekkür ederken, "En önemlisi şu anda çok iyiyim ve en kısa sürede geri dönmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Ajax altyapısından yetiştikten sonra 'a transfer olan ve dört sezon boyunca Ada'da top koşturan 29 yaşındaki futbolcu, 2018 yazında geri döndüğü Amsterdam temsilcisiyle bu sezon 26 maçta görev yaptı.