Daley Blind'in sırt sakatlığının bir sinirle ilgili olduğu ve uzun süredir devam ettiği, Hedwiges Maduro'nun konuk olduğu Kale en Kokkie podcastinde ortaya çıktı.

Blind, geçen yaz Amsterdam'daki üçüncü dönemini geçirmek üzere ikinci kez Ajax'a döndü. Daha önce Girona'da birlikte çalıştığı teknik direktör Míchel'in ardından geldi.

Blind, üçüncü dönemine hızlı başladı ve antrenmanda hemen yön vermeye koyuldu. Kısa süre sonra sırtından sakatlandı ve bu nedenle birkaç haftadır forma giyemiyor.

Blind'in sahalara ne kadar sürede dönebileceği belirsizliğini koruyor. Kale, Kokkie ve Maduro'ya göre bu, tecrübeli stoperde uzun süredir var olan bir sorun.

“Blind'in sırt sakatlığı çok daha uzun süredir devam eden bir şey. Son birkaç haftanın meselesi değil” diye açıkladı Kale.

“Bir sinirle ilgili bir durum” diyen Maduro, “Bu her zaman zordur. Berghuis geçen sezon tam olarak aynısını yaşadı. O da çok uzun süre sahalardan uzak kaldı” sözleriyle eski Ajax oyuncusu olarak değerlendirmede bulundu.

Blind, Ajax formasıyla toplam 337 maça çıktı. Hollanda'da yedi kez şampiyonluk yaşadı ve iki kez de Eurojackpot KNVB Kupası'nı kazandı.