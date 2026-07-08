Daley Blind, Ajax’taki ilk antrenmanda hemen büyük bir izlenim bıraktı: ‘Değeri açıkça ortada’

Daley Blind, Çarşamba günü eski takımı Ajax’a resmi olarak geri döndü ve aynı sabah takım antrenmanına katıldı. Voetbal International, Het Parool ve ESPN gibi kaynaklara göre, 36 yaşındaki savunma oyuncusu hemen istekli ve yardımsever bir izlenim bıraktı.

Menno Geelen (genel müdür), Jordi Cruijff (teknik direktör) ve Siem de Jong (teknik menajer) gibi isimlerin gözetiminde Blind, Garderen’de sezonun başlamasına hazırlanan Ajax’ın antrenmanında yaklaşık 3,5 yıl aradan sonra ilk adımlarını attı.

VI muhabiri Lentin Goodijk, “Daley Blind, Ajax’taki ilk antrenmanında hemen rolünü üstlendi” diye yazıyor. “36 yaşındaki savunma oyuncusu sürekli olarak takım arkadaşlarına koçluk yapıyor ve özellikle de Míchel ile teknik ekibin talimatları tam olarak net olmadığında onlara açıklamalarda bulunuyor.”

Het Parool’dan Daan Sutorius, “Daley Blind, Ajax’taki ilk antrenmanında hem sözleriyle hem de jestleriyle liderlik rolünü üstlendi” diyor. “Maç simülasyonunda onunla birlikte stoper ikilisini oluşturan Dies Janse ile oldukça yoğun bir şekilde çalıştı. Míchel’in talimatları tam olarak net olmadığında bile Blind, takım arkadaşlarına bazı hususları açıkladı.”

"Blind, dönüşünde her halükarda ilk andan itibaren varlığını açıkça hissettiriyor," diye yazıyor ESPN. "Pres yaparken tüm takımına koçluk yapıyor ve su molaları ya da diğer duraklama anlarında, Blind’in talimatlarını adeta bir sünger gibi emen Janse ile gözle görülür şekilde ilgileniyor."

"Mokio, Míchel’in bir talimatını tam olarak anlamamış gibi görünse bile, Blind genç orta saha oyuncusunun yanına giderek Ajax teknik direktörünün ne istediğini Hollandaca olarak bir kez daha açıklıyor. Böylelikle, Míchel’in bir uzantısı olarak Blind’in değeri de hemen göze çarparken, savunma oyuncusu İspanya’da oyun kurma becerilerinden de pek bir şey kaybetmemiş."

"Hız (kalkış) açısından durum farklı görünüyor, ancak Blind’in savunma açısından zaten hiçbir zaman hızına güvenmesi gerekmiyordu," diyor ESPN. Blind’in antrenörlük görevine bu kadar yoğun bir şekilde odaklanması sürpriz değil. Bu tecrübeli oyuncunun, futbol kariyerini tamamladıktan sonra doğrudan Ajax’ta antrenör olarak göreve başlaması planlanıyor.