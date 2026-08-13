Daley Blind, Ajax’ın kötü performansının ardından gelen soruyla pek bir şey yapamadı: “Ne hakkında endişe?”

Ajax, perşembe günü Shelbourne FC karşısında zayıf bir maç çıkardı, ancak sürpriz 2-2’lik beraberliğe rağmen Konferans Ligi play-off’larına kaldı. Daley Blind, kendisinin yer almadığı kötü ikinci yarıya rağmen Ajax adına hiç endişe duymuyor.

Ajax, Dublin’de Julian Brandt ile öne geçti. Mücadeleci İrlandalılar sahada ellerinden geleni yaptı ve skoru eşitledi. Amsterdam ekibi dersini almış görünüyordu, ancak Anton Gaaei’nin attığı 1-2’nin ardından Shelbourne bir kez daha geri döndü. Kötü geçen ikinci yarıda Ajax, üçüncü kez öne geçmeyi başaramadı.

Blind, Ziggo Sport’a yaptığı açıklamada, "Oyunun kontrolü bizdeydi ama bazı anlarda onların ortaya koyduğu mücadele karşısında kendimizi sindiriyoruz" dedi. "Böyle anlarda çok daha sakin şekilde pas yapmamız, üçgenler kurmamız, sakinliği bulmamız, toparlanmamız ve sonra yeniden hücuma çıkmamız gerekiyor. Şimdi onlara hâlâ alabilecekleri bir şey varmış umudu verdik. Onlara bu hissi vermek istemezsiniz."

Blind’e daha sonra Ajax’ın performansının endişe verici olup olmadığı soruldu. Tecrübeli oyuncu, "Neyle ilgili endişe?" diye yanıt verdi. "Hayır, kesinlikle değil. Bence takım olarak tam tersine hangi çizgiyi izlediğimizi gösteriyoruz. Oyunun çok daha pozitif, çok daha hücumcu olduğunu gösteriyoruz ve tabii ki bu teknik direktörle daha yeni çalışmaya başladık. Her şeyin hemen tıkır tıkır işlemesi mümkün değil."

"Bu, kötü oynadığımız son maç da olmayacak. Ama önemli olan bundan ders çıkarmamız ve her maçta gelişmemiz, her antrenmanda gelişmek istememiz. Bence iki maç sonunda zaten turu geçiyorsunuz. Sezon sonunda belki Konferans Ligi’nde ileri giderseniz, kimse artık bu maçtan söz etmez."

"İyi oynamadığınızda da maç kazanmak bir kalitedir. Bunu iki maçta da yaptık" diyerek sözlerini tamamlayan Blind’in ardından, geçen hafta ilk maçta Shelbourne karşısında alınan kısır 3-1’lik galibiyetten sonra Tolka Park’taki golleri Julian Brandt ile Gaaei attı, ancak bunlar da ilginç şekilde galibiyet için yeterli olmadı.

Blind, Ajax taraftarlarının bir galibiyet beklediğini biliyor. "Buraya kazanmak için geldik ve 2-2 umut ettiğiniz sonuç değil. İkinci yarıda çoğunlukla masaj masasında yattım, çünkü köşede aldığım darbe yüzünden oradaydım, bu yüzden ikinci yarının çok azını gördüm" diyen Blind, 'fiziksel şikayetleri' hakkında daha fazla konuşmadı.