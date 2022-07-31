Dale Jennings: Saha dışındaki sorunların kurbanı olan Bayern Münih'in eski genç yeteneği

İngiliz futbolcunun kariyeri beklentilerin gerisinde kaldı, ama yaşananların suçlusu o değildi.

Dale Jennings, Bayern Münih'te çıkış yapamayan bir oyuncu olarak hatırlansa da, hikayesi bundan çok daha karmaşık.

Jennings 2011'de, 18 yaşındayken üçüncü lig ekibi Tranmere Rovers'tan 1.8 milyon sterlin karşılığında Bayern'e transfer olmuştu. 15 yaşında Liverpool altyapısından serbest bırakılınca Tranmere'a giden Jennings Eylül 2010'da A takıma yükseldi.

2010/11 sezonunda İngiltere Birinci Ligi'nde 29 maçta altı gol atan Jennings hücum hattının her bölgesinde görev yapan, iki ayağını da kullanabilen, hızlı bir oyuncuydu.

İngiliz medyası onu dönemin en yetenekli isimleriyle kıyaslamakta gecikmedi. Örneğin 'yeni Joe Cole' olarak lanse edilmişti. Tranmere A takımında geçirdiği ilk tam sezonda, Birinci Lig'de Yılın Çaylağı ödülünü kazanan Jennings ile Bayern ilgilenmeye başladı.

Tranmere menajeri Les Parry kulübün resmi sitesine şu açıklamayı yapmıştı:

"Bayern bize Dale için çok iyi bir teklif yaptı, bu harika transferi gerçekleştirmesini engellemek istemiyoruz."

"Bayern gibi büyük ve köklü bir kulübün kapınızı çalması hayatta karşınıza bir kere çıkacak bir fırsat. Dale'a bol şans diliyorum."

Transfer tamamlandı ve Jennings, Manuel Neuer ile aynı yaz Bayern formasını sırtına geçirdi.

Neuer doğrudan A takıma giderken, genç İngiliz tecrübe kazanması için dördüncü ligde oynayan B takıma gönderildi.

Fakat Jennings Almanya'ya bir türlü uyum sağlayamadı. Sakatlıklar ve sıla hasreti gelişimine sekte vurdu.

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Jennings, 2018'de BBC Sport'a verdiği röportajda şöyle anlatıyor:

"Altı ay dillerini öğrenmeye çalıştım, ama çok zorlandım."

"Bu oyunumu da etkiliyordu. Sahadaki performansımdan çok Almanca konusunda endişelenmeye başlamıştım."

"Bu bana fazla geldi ve ardından kulüp sadece futboluma konsantre olmamı istedi."

Daha kariyerinin başında birçok sakatlıkla boğuşan Jennings, Bayern'deki ilk sağlık kontrolünden geçememesine neden olan problemleri Leg It Podcast'te şu sözlerle anlatmıştı:

"Kasığımda fıtık vardı. Bayern'e imza attıktan sonra üç ay oynayamadım. Sonra diğer tarafta da fıtık oluştu. Ardından bilek bağlarımı zedeledim. İlk yılım kabus gibiydi."

"Bayern'de sağlık kontrollerini geçemedim ve beni transfer etmek istemediler. Menajerim onlara 'Siz dünyanın en iyi sağlık ekibisiniz, onu fıtık yüzünden mi reddedeceksiniz?' dedi. Beni iyileştirebileceklerini söyleyip transfere onay verdiler."

Bayern'de Arjen Robben, Philipp Lahm gibi yıldızlarla birlikte antrenmana çıkan Jennings o günlerdeki düşüncelerini 2018'de Daily Mail'e aktarmıştı.

"Bayern formasını ilk kez giyip antrenman sahasına çıktığımda kendime bakıp güldüm ve 'vay canına' dedim."

"Kendime 'bu nasıl oldu?' diye soruyordum. O zamanlar toydum. Bunun sonsuza kadar süreceğini sanıyordum. Kendimi olduğumdan daha iyi sanıyordum. Kimse futboldan büyük değildir."

"Bunu artık aklıma soktum. Bazen kendime 'bunu daha farklı yapsam nasıl olurdu, daha farklı davransaydım nasıl olurdu?' diye soruyorum. Artık olgunlaştım."

Sakatlıklar artıp, uyum sorunu da aşılamayınca Bayern, Jennings'ten vazgeçti. Üç yıllık sözleşmenin henüz yarısı tamamlanmışken, Haziran 2013'te onu 250 bin sterlin'e Barnsley'e sattılar.

Yorkshire ekibinde iki sezonda 50 maça çıkan Jennings bir kez daha sakatlandı. Barnsley tarafından serbest bırakıldıktan sonra bir süre MK Dons forması giydi. İki yıl kulüpsüz kaldıktan sonra amatör liglere kadar düştü.

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29 yaşındaki Jennings şu anda doğduğu bölgenin takımı Prescot Cables'ta oynuyor. Onu tembellikle ve başarısızlıkla suçlamak basite kaçmak olur. Perde arkasında bundan fazlası var.

Futboldan uzak kaldığı iki yılda kızı Mila lösemiyle savaşıyordu. Kısa süre sonra ise başka bir tür kansere yakalandı.

Jennings geçen yıl The Athletic'e verdiği röportajda yaşadığı zorluklardan bahsetmişti:

"Futbol önemsiz hale gelmişti. Korkunç iki yıl geçirdik."

"Savaşıp hastalığı yendikten iki ay sonra böbreğinde bir Wilms tümörü tespit edildi."

"Lösemiyle ilgisi yoktu. Tamamen farklı tipte bir kanserdi. Altı yaşında iki kez kansere yakalanmıştı."

"Kemoterapi ve radyoterapi gördü, sonra tümör alındı. Küçücük bir çocuk için çok fazla şey yaşadı. Onu görünce dizim sakatlandığında kendimi kötü hissettiğim için utanıyordum."

"Sık sık futbolun unutulmuş genç yeteneklerinden biri olarak yazılara ve tweetlere konu ediliyorum. Eskiden buna kızardım. Yaşadıklarımı bilmiyorlar."

"Fena bir kariyer geçirmedim. Biliyorum, daha iyi olabilirdi, ama olmasını engelleyen sebepler vardı."