"Dakika başına Eredivisie'nin en çok gol atan santrforuydum ama yedek kulübesinde gol atamam..."

Noah Ohio, FC Utrecht dönemine kırgınlık duymadan bakıyor. 23 yaşındaki forvet, Ron Jans döneminde A takımda sadece sınırlı süre aldı ancak ESPN’deki Goedemorgen Eredivisie programında, sahaya çıktığında hislerine göre yeterince şey gösterdiğini vurguladı.

Ohio, stüdyo programında Utrecht formasıyla attığı az sayıdaki golle ilgili soruyla karşı karşıya kaldı. Forvet, 2024/25 sezonunda VriendenLoterij Eredivisie’deki istatistikleri için, “26 maç, beş gol ve 660 dakika. Bence daha doğru bağlam bu” dedi. “Ben kendimi sadece hocanın bana verdiği dakikalar üzerinden değerlendirebilirim. O dakikalarda da oldukça iyi iş çıkardım.”

Ohio, verimliliğini Hollanda’daki diğer forvetlerle kıyaslarken hatta bir adım daha ileri gitti. Hücum oyuncusu, “Dakika başına bakıldığında, bana verilen sürelerle Eredivisie’nin en çok gol atan forvetiydim diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı. “Hoca beni oynatmazsa, bunu da gösteremem.”

Ohio’nun yardımcı bir rolle yetinmek zorunda kalması, doğal olarak hoşuna gitmedi. “Elbette en etkili forvetin ben olduğumu görüp sonra diğer çocuklardan daha fazla süre alamadığımda mutlu olmuyorum” diye açıkladı. “Bu, diğer oyuncuların değerini azaltmaz ama sonuçta bir teknik direktör seçim yapmak zorunda.”

Ohio, memnuniyetsizliğini kendi sözlerine göre kesinlikle dile getirdiğini, ancak bunu bilinçli olarak kulüp içinde tuttuğunu söyledi. “Bunu doğru şekilde yapmanız gerekir ve bu kesinlikle medya üzerinden olmaz. Ron’la da Jordi’yle de bire bir görüşmeler yaptım. Ron, ayrılmanın belki daha iyi olacağını söyledikten sonra kimse bunu benim ağzımdan medyada duymadı.”

Ohio’ya göre Jans özellikle onun birden fazla alanda gelişmesini istiyordu. “Daha fazla takım oyuncusu olmamı istiyordu. Günümüzde bir forvetten çok şey bekleniyor: iyi pres yapmanız, oyuna katılmanız, topu tutmanız, derine koşu yapmanız ve topa gelmeniz gerekiyor. Sonuçta tabii ki gol de atmanız lazım ve ben de oynadığımda gol attığımı düşünüyorum.”

Ohio’nun santrfor pozisyonunda Sébastien Haller ve David Min gibi güçlü rakipleri vardı. “Belki de hoca, David’in ya da Haller’in o diğer şeyleri benden daha iyi yaptığını düşünüyordu. Bunu ona sormanız gerekir çünkü ben tam olarak bilmiyorum.” Aynı zamanda Ohio, Jans’ın seçimleriyle sonuç aldığını da kabul etti: “O yıl harika bir performans sergiledik, yani bunun iki tarafı var.”

Şimdilik Ohio yeniden takımda yer kapmak için mücadele edemiyor, çünkü ağır bir diz sakatlığının rehabilitasyon sürecinde ve kısa süre önce ikinci kez ameliyat olmak zorunda kaldı. Ohio’ya göre bu ameliyat gerçekten gerekliydi. “Yüzde yüz durumdayken bile en iyisi olmak istemek yeterince zor. Yüzde 95’te kendinize şans tanımıyorsunuz. Benim gücüme, hızıma ve derine koşularıma ihtiyacım var, Noah bu.”

Forvetin FC Utrecht ile sözleşmesi gelecek yıla kadar sürüyor ve şubat ya da mart ayında yeniden futbol oynayabilmeyi umuyor.