“Daima hatıralarımızda”: İspanyol futbol camiası, hayatını kaybeden Tenerife oyuncusu Jesus de Miguel’i duygusal bir şekilde anmak için bir araya geldi

İspanyol futbolu, Tenerife forveti Jesus de Miguel’in bu hafta başındaki trajik vefatının ardından oyuncuyu hep birlikte ve hüzünle anmaya hazırlanıyor. Ender görülen bir birliktelikle, ülke genelindeki tüm profesyonel maçlarda oyuncunun futbol camiasının düşüncelerinde ön planda kalmasını sağlamak için özel anma törenleri düzenlenecek.

Reklam

De Miguel için ülke çapında anma etkinlikleri

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF), La Liga ve Liga F, De Miguel'i anmak için kapsamlı bir dizi etkinlik düzenleneceğini ortaklaşa duyurdu. Tenerife'nin forveti bu salı hayatını kaybetti ve ölümü İspanyol spor camiasında şok etkisi yarattı. Anısını yaşatmak amacıyla 6 Kasım ile 9 Kasım arasında oynanması planlanan tüm maçlarda “Daima hafızamızda” adlı ortak bir anma programı uygulanacak.

Her statta maç başlamadan önce ilk 11'ler, De Miguel'in dokuz numarasını ve “Daima hafızamızda” sloganını taşıyan özel anma formalarıyla sahaya çıkacak. Dayanışmayı simgeleyen bir hareketle rakip takımların oyuncuları bir araya gelecek ve pazartesi günkü maçta trajik olayların yaşandığı noktada hakemlerle el ele tutuşarak yarım daire oluşturacak.

Maç öncesi tören bir dakikalık saygı duruşuyla sona ermeden önce takım kaptanları sahaya en son girerek onun anısına çiçek bırakacak. Saygı duruşu sırasında stat ekranlarında forvet oyuncusunun anısına hazırlanan bir görsel gösterilecek. Ardından tribünlerdeki taraftarlar ve sahadakiler uzun süre alkışlayacak.

Dokuzuncu dakikadan sonra oyuna ara

Saygı duruşu, hafta sonu RFEF ve Liga F tarafından düzenlenen tüm ulusal müsabakalarda yapılacak. Böylece İspanyol futbolunun her seviyesinde De Miguel anılacak. Üstelik anma etkinlikleri maç başladıktan sonra da sürecek. Organizatörler, forma numarasına atfen dokuzuncu dakika geçildikten sonraki ilk doğal oyun duruşunda hakemlerin maçı resmen durduracağını doğruladı. Bu arada dev ekranlarda bir anma videosu gösterilecek; taraftarlar ve meslektaşları, oyun devam etmeden önce hayatını kaybeden Tenerife yıldızını bir kez daha alkışlayabilecek.

Reklam Reklam

Futbol kurumları, resmî açıklamalarında bu zor dönemde duydukları ortak üzüntüyü vurguladı. Ortak açıklamada, “RFEF, La Liga ve Liga F; Jesus de Miguel'in ailesine ve sevdiklerine, takım arkadaşlarına ve bu zor günlerde yanlarında oldukları tüm CD Tenerife ailesine en içten taziyelerini yineler” ifadeleri kullanıldı.

Related Topics

Gelecek maçlar GRA Segunda Division 15:00 TEN

Heliodoro'da özel tören

Tenerife, 7 Kasım Cumartesi günü Heliodoro Rodriguez Lopez Stadyumu'nda ayrı bir anma töreni düzenleyecek. Yerel saatle 18.00'de başlayacak tören, oyuncuya son saygılarını sunmak isteyen tüm taraftarlara açık olacak. Daha geniş bir kitlenin de törene katılabilmesi için etkinlik La Liga Hypermotion kanalı, YouTube ve RFEF'in resmî medya platformları üzerinden canlı yayımlanacak.

De Miguel, trajik bir şekilde sahada yaşanan sert bir çarpışmanın yol açtığı ağır tıbbi komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. Tenerife'nin forveti, Andorra'ya karşı oynanan Segunda Division maçında aldığı ağır bir darbenin ardından bilincini kaybetti. Acil tedavi için hastaneye kaldırılmasına rağmen durumu hızla kötüleşti ve sonunda aldığı yaralar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Reklam

Ertelenen maçlar ve fikstür değişiklikleri

Yurt içi maç takviminin büyük bölümü planlandığı gibi devam edecek olsa da oyuncuya en yakın kişilere yas tutmaları için zaman tanımak amacıyla bazı karşılaşmalar ertelendi. İkinci ligde Castellon ile Eibar, Granada ile Tenerife ve Andorra ile Mallorca arasındaki maçların tamamı ertelendi. Bu kararın ardından Costa Adeje Tenerife ile Deportivo Alaves arasındaki Liga F maçı da daha sonraki bir tarihte oynanacak. Bu dört karşılaşmanın yeni tarihlerinin önümüzdeki haftalarda lig yetkilileri tarafından açıklanması bekleniyor.