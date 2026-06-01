Daily Mail, Sterling'in hangi uyuşturucuları kullandığını ortaya çıkardı ve kaza görüntülerini paylaştı

Daily Mail, Raheem Sterling'in geçirdiği kazanın görüntülerini ele geçirdi. İngiliz basın kuruluşu, Perşembe sabahı İngiltere'de meydana gelen kazanın bir görgü tanığıyla da konuştu.

Feyenoord'un 31 yaşındaki forveti, Perşembe sabahı saat 09:00'da Lamborghini Urus'uyla İngiltere'deki M3 otoyolunda tek taraflı bir kazaya karıştı. Araç, korkuluğa çarptı.

Ardından Sterling, polisin uyuşturucu testini reddetti ve bunun üzerine İngiliz polisler tarafından gözaltına alındı.

Şu anda, uyuşturucu etkisi altında araç kullandığı şüphesiyle soruşturuluyor. Ayrıca, tehlikeli sürüş, C sınıfı uyuşturucu bulundurma ve inceleme için gerekli numuneyi vermeme suçlarından da soruşturma açıldı. Forvet, kefaletle serbest bırakıldı.

Daily Mail, görüntülerden Sterling'in ne kullandığını tespit etti. Medyaya göre, kazanın olduğu anda forvetin bir gülme gazı balonunu içtiği görülüyor.

Daily Mail, kazanın bir tanığıyla da konuştu; tanık, Sterling'i uyarmaya bile çalışmış. “Soldan sağa gidip geliyordu. Tehlike ışıklarımla onu uyarmaya çalıştım ama işe yaramadı.”

"Sonunda dört ya da beş araba ondan kaçmak zorunda kaldı. Aynamdan onun bariyere çarptığını gördüm. Daha da kötü sonuçlanabilirdi. Güçlü bir araba ve gaz pedalına basarsa bariyeri delip geçer."







