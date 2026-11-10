Bugün yayımlanan bir basın raporu, yaşanan son olayların ardından Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'nin Fransa Milli Takımı kampındaki durumunu ortaya koydu.

Fransa Milli Takımı'nın hazırlık kampı, İtalya ile oynanacak maç (12 Kasım) ve ardından Türkiye'yi ağırlayacağı karşılaşma (15 Kasım) öncesinde, gerek sahadaki performansı gerekse kaptanlık pazubandını taşıdığı takımdaki rolü açısından büyük merak uyandıran Kylian Mbappe'nin durumu gözetilerek başladı.

Ousmane Dembele'nin yokluğunda, Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Zinedine Zidane'ın, Mbappe'yi sol kanatta oynatmak yerine net bir forvet olarak sahaya sürmesi bekleniyor.

Bu deneme, bir önceki milli arada bir saat bile sürmedi; çünkü Mbappe eylülde Türkiye'deki ilk maç sırasında dizinden sakatlanmıştı.

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Ayrıca, son haftalarda Real Madrid ve Paris Saint-Germain oyuncuları arasındaki ilişkiye hâkim olan gerginlikle, özellikle de Ballon d'Or yarışmasıyla ilgili olanla uğraşmak zorunda da kalmayacak.

"L'Equipe" gazetesine göre, Dembele, Mbappe'nin ortamı yatıştırma girişimiyle gönderdiği "WhatsApp" mesajına yanıt vermedi ve bu, Fransa Milli Takımı'nın kaptanının anlam veremediği bir durumdu.

Mbappe daha yalnız

Eylül ayındaki bu son toplanma, Mbappe'nin burada görünme süresinin kısa olmasına rağmen Fransa Milli Takımı'nın soyunma odasında izini bıraktı; çünkü Real Madrid oyuncusu kulübüne erken dönmüştü.

Gazete, oyuncuyu şu an daha yalnız olarak tanımlıyor; oysa Dünya Kupası sırasında Dembele, Thuram, Olise ve Cherki'den oluşan yakın çevresi tarafından her zaman kuşatılmıştı.

Neşeli kişiliğiyle bilinen Dembele ile yaşanan anlaşmazlık izini bıraktı ve Mbappe belki de bunu hafife aldı. Sonuncusu durumu kurtarmaya çalıştı, ama her zaman en ideal yöntemle değil.

"L'Equipe" gazetesi, 10 numaralı Fransız oyuncunun takım arkadaşlarından bazılarına ve teknik ekip üyelerine ilgi gösterdiğini birçok kez aktardı; bu, alışılmadık görünen ve çıkarcılık olarak yorumlanan bir durumdu.

Ayrıca, kendisiyle yakın bir ilişkisi bulunan Thuram'ın yokluğu da Mbappe için iyi bir haber değil; zira Inter Milan oyuncusu çoğu zaman arayı kapatmayı başarıyor.

Mbappe, sürekli değişen bir grup içinde kendine bir yer bulmalı ve hem bir kaptan hem de tartışmalı bir figür olarak, liderliğinin temelde sahadaki performansından kaynaklandığını biliyor.

Geçmişte, tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi takım için birleştirici bir güç olabileceğini kanıtladı ve şimdi bunu tekrarlaması gerekiyor.