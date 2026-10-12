Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Şampiyonlar Ligi kapsamında çarşamba günü Olimpico Stadı'nda oynanacak Roma - Real Madrid maçını yönetmek üzere Fransız hakem François Letexier'i görevlendirdiğini açıkladı. Video yardımcı hakem (VAR) teknolojisinin sorumluluğunu ise Hollandalı Dennis Higler üstlenecek.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre bu karşılaşma, Letexier'in Real Madrid ile geçmişteki hatıralarını da beraberinde getiriyor. Fransız hakem, Şampiyonlar Ligi'nde başkent ekibinin 6 maçını yönetti; bu maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde edilirken 2 yenilgi alındı.

Real Madrid ile ilk maçı, 2022-2023 sezonu çeyrek final ilk ayağında olmuştu. İspanyol ekibi, Santiago Bernabeu Stadı'nda Chelsea'yi 2-0 yenmişti.

Başkent ekibi için yönettiği son karşılaşma ise geçen sezon son 16 turuna yükselmeyi sağlayan play-off turunun ilk ayağında Benfica karşısında olmuştu. O maç, Vinicius Junior'ın attığı golle Real Madrid'in 1-0 kazanmasıyla sonuçlanmıştı.

Söz konusu karşılaşmada dikkat çeken bir olay da yaşanmıştı. Letexier, o dönem Benfica'nın başında bulunan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'ya, itirazları nedeniyle gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kart göstermiş, böylece Mourinho Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan rövanş maçında yedek kulübesinde yer alamamıştı.

Gelecek maçlar ROM Şampiyonlar Ligi 15:00 RMA

Öte yandan Fransız hakem, Avrupa Ligi'nde Roma'nın 4 maçını yönetmiş, İtalyan ekibi bu maçlarda 2 galibiyet alırken 2 kez de yenilgi yaşamıştı. Bunların en sonuncusu, 2024-2025 sezonunda son 16 turuna yükselmeyi sağlayan play-off turunun rövanşında Porto ile oynanan ve Roma'nın 3-2 kazandığı karşılaşmaydı.