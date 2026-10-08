Bunu, Bild futbol şefi Christian Falk'ın Bayern Insider portalı aktardı. Buna göre Münih ekibi, Brighton & Hove Albion forması giyen Hırvat 19 yaşındaki stoperi radarına alan birçok uluslararası üst düzey kulüpten biri.

Şu an itibarıyla Vuskovic'in transfer edilmesi pek olası görünmüyor. Ancak Min-Jae Kim (29) ve/veya Hiroki Ito'nun (27) kulüpten ayrılması halinde durum köklü biçimde değişir. Bu durumda Münih ekibinin stoper hattında bir boşluk doğar ve böylece Vuskovic için yer açılır. Her iki oyuncunun da sözleşmesi 2028'e kadar sürüyor.

Kim, şu anda teknik direktör Vincent Kompany'nin tercih ettiği Dayot Upamecano ile Jonathan Tah ikilisine neredeyse eşdeğer bir rotasyon oyuncusu olarak görev yapıyor. Ito ise bu arada tamamen gözden düşmüş durumda ve bu sezon şimdiye kadar yalnızca 10 dakika forma giydi. Kışın ya da en geç gelecek yaz ayrılması muhtemel görülüyor.

Luka Vuskovic, Bayern Münih ile ne zaman anıldı?

İddialara göre Bayern Münih geçmişte Vuskovic ile zaten iki kez ilgilendi. Şubat 2023'te oyuncunun Bayern Münih'e aktif şekilde önerildiği öne sürüldü. Vuskovic o dönemde 16. yaş gününü kutlamıştı ve Hırvat dev kulübü Hajduk Split'in A takımında ilk maç tecrübelerini kazanıyordu. Bonservis bedeli olarak 3 milyon euro konuşuluyordu, ancak Münih ekibi oyun tarzına yönelik şüpheler nedeniyle transfere sıcak bakmadı.

Radomiak Radom'a (Polonya) ve KVC Westerlo'ya (Hollanda) kiralandıktan sonra Vuskovic, 2025'te 11 milyon euro karşılığında Tottenham Hotspur'a gitti. Büyük çıkışını ise sonrasındaki Hamburg SV kiralığında yaptı. Sonuç olarak, Bayern Münih ile bir kez daha anılmasının ardından 50 milyon euro karşılığında Brighton'a transfer oldu.

Vuskovic, şubatta Hırvat medya kuruluşu Tportal ile yaptığı röportajda, "Evet, bunu duydum" dedi. Bayern Münih Sportif İşler Yönetim Kurulu Üyesi Max Eberl ise şu yanıtı verdi: "Kamuoyunun mutlaka Bayern Münih'e gelmesi gerektiğini düşündüğü her iyi oyuncuyu transfer edemeyiz." Eberl bu sözlerle dolaylı olarak onursal başkan Uli Hoeneß'in etrafındaki güçlü denetim kuruluna işaret etti. "Çünkü sonra bir noktada diğer taraf çıkıp şöyle diyor: 'Max, biz para sıçan değiliz. Kadroyu da bu kadar şişiremeyiz.'"