Almanya, UEFA Uluslar Ligi'ndeki en güçlü performanslarından birini sergiledi ve bugün, pazartesi günü oynanan grup aşamasının altıncı haftasında Hollanda'yı beş golle mağlup etti. Etkileyici hücum performanslarının ardından maça yüksek bir özgüvenle çıkan Hollanda için sonuç şok edici oldu. Ancak Almanya oyuna kendi temposunu dayattı ve pozisyonlarını acımasızca gole çevirdi.

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Beş gol yalnızca ağır bir skor değil, Hollanda'nın resmi turnuvalardaki tarihinde nadir görülen bir rakam oldu. StatsFoot istatistiklerine göre Hollanda'nın resmi bir maçta en son beş gol yediği karşılaşma, 16 Temmuz 1952'de Olimpiyat Oyunları ön elemelerinde Brezilya (B) karşısında oynanmıştı.

Aynı kaynağa göre Hollanda daha önce bir kez daha beş gol yemişti, ancak bu 4 Eylül 1999'da Belçika ile oynanan bir hazırlık maçındaydı.

Bu sonuç, Hollanda Milli Takımı'nın tarihindeki en ağır "resmi" yenilgi olarak kayıtlara geçti. Hollanda bundan daha ağır bir yenilgiyi 21 Ekim 1959'da, yine Almanya'ya karşı oynanan bir hazırlık maçında 7-0 kaybederek yaşamıştı.

Bu yenilgi dikkat çekici bir tarihsel tesadüfü de gözler önüne serdi. Hollanda yalnızca üç gün içinde Yunanistan'ı 7-0 yenmekten Almanya'ya 5-0 kaybetmeye geçti. "Mister Chip" olarak bilinen İspanyol istatistikçi Alexis, Türkiye Milli Takımı'nın da 1954 Dünya Kupası'nda benzer bir senaryo yaşadığını hatırlattı. Türkiye o turnuvada Güney Kore'yi 7-0 yendikten yalnızca üç gün sonra Almanya'ya 7-2 kaybetmişti. İşin ilginç yanı, Hollanda da Ekim 1959'da Almanya karşısında benzer bir iniş çıkış yaşamıştı. Turuncu ekip Belçika'yı 9-1 yendikten sonra Almanlara 7-0 kaybetmişti, ancak iki maç arasında 17 gün vardı.

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Almanya, özellikle Hollanda'nın hücum baskısını artırdığı anlarda rakip savunmanın arkasındaki boşlukları iyi değerlendirdi. Alman ekibi hızlı geçişlerde daha düzenli bir görüntü çizdi ve topa sahip olmayı ve rakibi provoke etmeyi ceza sahası içinde tehlikeli toplara dönüştürmede belirgin bir beceri sergiledi.

Hollanda güçlü bir hücum hattına sahip olsa da maç, hızlı ve organize bir rakiple karşılaşıldığında savunma dengesindeki kırılganlığı ortaya koydu. Pozisyon üretmede üstünlüğe sahip olan Hollanda ekibi, her kapatma hatasının ya da savunmaya geç dönüşün doğrudan cezalandırıldığını gördü.

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Bu sonuçla Almanya, A Ligi 2. Grup liderliğini 11 puanla garantiledi ve yine 11 puanda kalan Hollanda'yı ikili averajla geride bıraktı. Böylece iki takım birlikte çeyrek finale yükseldi. Yunanistan, Sırbistan'ı 1-0 yenerek puanını 11'e çıkardı ancak grubu üçüncü sırada tamamladı. Grubu puansız şekilde son sırada bitiren Sırbistan'ın ise doğrudan B Ligi'ne geri döneceği kesinleşti.

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