İspanyol kulüpleri, Şampiyonlar Ligi'nde kendileri adına daha önce hiç görülmemiş tarihi bir rakama imza attı; turnuvanın tek bir haftasında 5 galibiyet elde ettiler.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında, turnuvaya katılan beş İspanyol kulübünün tamamı sahadan zaferle ayrıldı. "Mister Chip" istatistiklerine göre bu başarı ilk kez yaşanıyor.

Haftanın ilk gününde, dün Salı, İspanyol kulüpleri rahat skor farklarıyla kazanarak üstünlüklerini ortaya koydu; Barcelona Galatasaray'ı 4-1 yenerken, Atletico Madrid Manchester United'ı 2-0 geçti, Villarreal ise Napoli karşısında 3-1'lik bir galibiyetle sahadan ayrıldı.

İkinci gün, yani Çarşamba, Real Madrid Roma'yı güç bela 4-3 yenmeyi başardı, Real Betis ise Porto'yu 3-2 ile geçti.

Bu rakam, İspanya La Liga kulüplerinin 2026-2027 sezonu lig aşamasındaki güçlü başlangıcını yansıtıyor; zira İspanyol takımları turnuvada şu ana kadar oynadıkları 10 maçtan 8'inde galip geldi.