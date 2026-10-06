"Birlikte çalıştığım en iyi golcü o", dedi Thomas Tuchel'in, kendisiyle Bayern Münih'te de görev yapan yardımcısı. "Ve birlikte çalıştığım tüm harika golcüler arasında, Cristiano ve bu oyuncuların hepsi de var", diye ekledi. CR7, Barry ile Roberto Martinez için Portekiz Milli Takımı'nda çalıştığı dönemde tanışmıştı.

Kane bu yıl geçen yılın dünyanın en iyi oyuncusuna verilen Ballon d'Or ödülü için en büyük favorilerden biri olarak görülüyor. Ödül 26 Ekim'de Paris'te verilecek. Kane'in yanı sıra Lamine Yamal (Barcelona) ve Kylian Mbappe (Real Madrid) de Altın Top'u ilk kez kazanmak için çok güçlü şanslara sahip görünüyor.

Barry, diğer şeylerin yanı sıra Kane'in ısınma sırasındaki hazırlığına da hayran kaldı; yıldız oyuncu düzenli olarak vuruşlarını spektaküler bir şekilde ağlara gönderiyor. "Bunun 'olağanüstü' olduğunu söylüyorlar ama ben Harry için bunun tamamen normal olduğunu söylerim. Isınmada gördüğünüz şey, top kontrollerinin tekrarı, isabet: Bu, benim daha önce hiç yaşamadığım bir seviye", dedi İngiliz.

Harry Kane bu sezon nasıl rakamlar ortaya koydu?

Kane, bu sezon Tottenham Hotspur'dan 95 milyon euro bonservis bedeliyle transferinden bu yana her seferinde gol kralı olduğu Münih ekibinde, yedi resmi maçta altı gol ve iki asistlik performansa ulaştı.

Gelecek maçlar FCA Bundesliga 09:30 FCB

Son olarak, Bundesliga'da 100 gole en az maçta ulaşan oyuncu rekorunu ele geçirdi: Kane, Almanya'nın en üst ligindeki 98. maçında, Union Berlin'e karşı alınan 7-0'lık galibiyette bu baraja ulaştı.