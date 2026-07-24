Sky Sports muhabiri Florian Plettenberg, Crycensio Summerville’in sözleşmesine dair yeni detaylar paylaştı. Yıllık on altı milyon kazanacağı düşünülürken, bu rakamın daha da yüksek olduğu ortaya çıktı.

Summerville, çarşamba günü West Ham United’dan Al-Hilal’e transferini tamamladı. Hollanda Milli Takımı’nın hücum oyuncusu, yetmiş milyon euro karşılığında takıma katıldı.

Summerville, Al-Hilal’de tam on yedi milyon euro net kazanacak. Dört yıllık sözleşmeye imza atan oyuncunun toplam net geliri böylece 68 milyon euro olacak.

Al-Hilal, Summerville için yürütülen yarışı sonunda AS Roma’nın önünde kazandı. İtalyan kulübü de West Ham United ile anlaşma sağlamış ve oyuncuyu daha az para karşılığında İtalya’nın başkentinde oynamaya ikna etmeye çalışmıştı.

Roma, ona Roma’da Şampiyonlar Ligi’nde oynayabileceğini ve Hollanda Milli Takımı’ndan takım arkadaşı Donyell Malen’in de takım arkadaşı olacağını söyledi, ancak bu yeterli olmadı.