Mayıs 2010'da FC Bayern bir kez daha şampiyonluğu garantilemiş, kutlamalar için Marienplatz'taki belediye binasının balkonuna çıkmıştı. Bu, daha iyi partilerden biriydi: Arjen Robben tuhaf futbol şapkasını takmıştı ve teknik direktör Louis van Gaal, meşhur şampiyonluk konuşmasını ("En iyi savunmaya kim sahip?") "bütün annelere öpücük" de dahil olmak üzere yapmıştı.

Şimdi buna küçük bir bilgi yarışması ekleyelim: Hollanda ile Almanya arasında perşembe günü oynanacak Uluslar Ligi maçında, o dönem balkonda bulunan hangi isim görev alabilir? Ve hayır, Thomas Müller DFB takımına sürpriz bir dönüş yapmıyor. Cevap, dönemin Bayern kaptanı Mark'ın oğlu Ruben van Bommel. O dönem beş yaşında olan R/Buben ile iki kardeşi Thomas ve Rene'yi babasının balkon korkuluğunda tuttuğunu gösteren harika fotoğraflar var.

Ruben artık PSV Eindhoven'da forma giyen 22 yaşında bir sol kanat. Yeni teknik direktör Xavi, yaklaşan milli maçlar için onu ilk kez Hollanda Milli Takımı'na aday kadroya çağırdı. Bu, henüz genç sayılabilecek kariyerinin şimdilik zirve noktası niteliğinde; ancak bu kariyer şimdiden bazı sert geri darbelerle şekillendi.

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Ruben van Bommel, PSV Eindhoven'a nasıl geri döndü?

Mark van Bommel 2013'te başarılı profesyonel kariyerini PSV'de noktaladığı sırada, o dönem sekiz yaşında olan Ruben de Eindhoven kulübünün altyapısına katıldı. Baba Van Bommel, 2018'de A takımın teknik direktörlüğünü üstlendi ancak 2019'un sonunda görevden alındı. Sonraki yaz da artık 15 yaşında olan oğlu ayrılmak zorunda kaldı. Ruben yetenekli kabul ediliyordu, ancak aynı zamanda fazla küçük ve çelimsiz bulunuyordu.

Bunun üzerine, ağabeyi Thomas'ın da forma giydiği ikinci lig ekibi MVV Maastricht'in altyapısına geçti. Ailenin büyükbabası Bert van Marwijk de 1970'lerde ve 1980'lerde burada oynamıştı. Eski PSV altyapı antrenörü Edwin de Wijs daha sonra, "PSV'den MVV'ye geçiş her açıdan büyük bir geri adımdır. Bazı yetenekler böyle hayal kırıklıklarında tamamen dağılır" dedi. "Ama o bu geri darbeyi eylem gücüne ve motivasyona dönüştürdü." Van Bommel'in kendisi ise, "Geriye dönüp baktığımda PSV Akademisi'nden ayrılmam benim için iyiydi" değerlendirmesinde bulundu.

2022'de Maastricht formasıyla profesyonel debutunu, ağabeyi Thomas'la yan yana yaptı. O noktada boy eksikliğinden artık eser yoktu. PSV'den ayrıldığı sırada 1,66 olan boyu, bu süreçte 1,92 metreye ulaşmıştı. Babası bir dönem savunma ağırlıklı orta sahada ter dökerken, Ruben sol kanatta görev yapıyor.

Van Bommel, Maastricht'teki ilk profesyonel sezonunda tam 20 skor katkısı üretti. Dripling gücü ve boş alanları sezme becerisi nedeniyle, eski bir profesyonel olan TV yorumcusu Hans Kraay Jr. onu Arjantinli süperstar Angel Di Maria ile kıyasladı. Van Bommel 2023'te AZ Alkmaar'a transfer oldu, 2025'te ise 16 milyon euro karşılığında sonunda altyapısından yetiştiği PSV'ye geri döndü. Varışında, "Bunun hayalini hep kurdum" dedi.

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Ruben van Bommel son olarak sert faulüyle tepki çekti

İlk sekiz maçında dört skor katkısı yaptı, ardından tam da Ajax Amsterdam'a karşı oynanan zirve maçında çapraz bağı koptu. Van Bommel ancak bu yaz hazırlık döneminde geri dönebildi. Hemen sol kanattaki ilk 11 yerini geri aldı ve sezonun şu ana kadarki bölümünde güçlü performanslarıyla öne çıktı. Kıvırcık saçlı oyuncu, babasından - lakabı: "Aggressive Leader" - çıkmış olabilecek bir hareketle de tepki çekti.

Eylül başında Ajax ile oynanan maçta hava topu mücadelesinde rakibi Aaron Bouwman'a sert biçimde çarptı ve bunun sonucunda büyük bir arbede çıktı. Zaman zaman bu sahne, Toni Schumacher'in 1982 Dünya Kupası yarı finalinde Patrick Battiston'a yaptığı meşhur müdahaleyi hatırlattı. Herkesin şaşkınlığı arasında van Bommel bu sert faulden sadece sarı kartla kurtuldu. Bu arada Ajax'ın Alman kalecisi Marc-Andre ter Stegen de canlı olarak oradaydı. Perşembe günü Uluslar Ligi mücadelesinde yeniden karşı karşıya gelecekler.

Eğer van Bommel gerçekten Elftal formasıyla ilk maçına çıkarsa, babası ve dedesinin ardından ailenin üçüncü milli oyuncusu olacak. Ancak Mark van Bommel bu büyük anı programı nedeniyle kaçıracak. PSV'den ayrıldıktan sonra VfL Wolfsburg ve Royal Antwerp'i çalıştıran Van Bommel, bu yaz Belçika Milli Takımı'nın başına geçti. İlk maçına cuma günü İtalya deplasmanında çıkacak.