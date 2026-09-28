Effenberg, t-online için kaleme aldığı köşe yazısında, pazar akşamı 2004 Avrupa şampiyonuna karşı alınan acı 0-1'lik yenilginin daha uygunsuz bir zamanda gelemeyeceğini yazdı.

Eski Bundesliga futbolcusu, "Bunu bu kadar net söylemekten kaçınamam: Yeni milli takım teknik direktörü Jürgen Klopp'un görev süresinin bu kadar başında başına daha kötü bir sonuç gelemezdi. Ama sadece bu da değil: Futbol Almanyası'nın ve Klopp'un göreve gelişiyle alevlenen coşkunun da başına daha kötü bir sonuç gelemezdi" ifadelerini kullandı.

Nedeni ise şu: Klopp'un yeni DFB teknik direktörü olarak atanması, ülke genelinde büyük bir coşku ve Nations League'deki ilk maçlara yönelik heyecan yaratmıştı. Effenberg, "Kadro adaylarının açıklanmasının ardından bir önceki köşe yazımda uyardığım şey tam olarak gerçekleşti: DFB takımının etrafında daha yeni yeniden gelişen heyecan için çok sert bir darbe" diye yazdı.

Artık kesin olarak gerçekliğe dönüldüğünü belirten Effenberg, bunun da şu anlama geldiğini söyledi: "Almanya artık bir üst düzey futbol ülkesi değil, dünya futbolunda sadece takipçi konumunda. Bunu artık kesin olarak hiç kimse inkâr edemez ya da olduğundan güzel gösteremez."

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Jürgen Klopp'un taktik yaklaşımı Stefan Effenberg'i şaşırttı

Effenberg'i asıl şaşırtan, Almanya Milli Takımı'nın Yunanistan ile oynanan maça yaklaşım biçimi oldu. "Yunanların derinde savunma yapacağı sürpriz değildi, onları 20 yılı aşkın süredir böyle tanıyoruz. 2004'te Otto Rehhagel yönetiminde Avrupa şampiyonu da böyle oldular. Hem Alman Milli Takımı hem de Klopp ile teknik ekibi, artık çok iyi bilinen bu oyun tarzına karşı bir reçetelerinin ve çözüm yollarının olmamasını kendilerine eleştiri olarak yöneltmeli" diye yazan 58 yaşındaki isim, bu görüşünü dile getirdi.

Ona göre sadece Yunanistan karşısındaki maç genel anlamda zayıf değildi; DFB takımı Hollanda karşısında da iyi bir performans göstermemiş, 1-1'lik beraberliği ancak büyük bir oyun şansıyla alabilmişti. Effenberg, "Hollanda'ya karşı ilk maç da kaybedilebilirdi. Alman takımının performansı iyiydi ama olağanüstü değildi" dedi.

Sonuçla ilgili olarak ise "Sonunda buna sevinebiliriz, çünkü 1-1 bize Hollanda'dan daha çok yakıştı. Marc-Andre ter Stegen, bazı güvensizliklerine rağmen birçok kez mükemmel kurtarışlar yaptı; aksi halde bu maç da DFB takımı için kötü bitebilirdi. Bunun yerine kaçınılmaz olan şey üç gün sonra yaşandı" ifadelerini kullandı.

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DFB takımının bir sonraki rakibi kim?

Öte yandan Effenberg, ideal ilk 11'ini bulması ve taktik detayları geliştirmesi için Klopp'a daha fazla zaman tanıdı. "Elbette hem Klopp'a hem de oyunculara birbirlerini bulmaları için biraz zaman tanınmalı. Bu 'süreç' zaten yeterince zor olacak."

Bununla birlikte son performansların henüz istenen ilerlemeyi göstermediğini belirten Effenberg, "Tüm perspektife rağmen bu durum endişe yaratmalı" dedi ve sözlerini Klopp'a bir çağrıyla tamamladı: "Kamuoyu ona diğer teknik direktörlerden daha fazla tolerans gösteriyor. Ama: Ondan da diğer teknik direktörlere kıyasla daha büyük beklentiler var. Bu nedenle artık dikkatli olmalı: Önümüzdeki maçlarda da iyileşme görülmezse, ona yönelik ton da hızla sertleşecektir. Buna hazırlıklı olmalı."

Nations League A'da A Ligi 2. Grup'ta yer alan Almanya, iki maçta topladığı bir puanla şu anda Yunanistan'ın (altı puan) ve Hollanda'nın (dört puan) arkasında üçüncü sırada bulunuyor. DFB takımının sıradaki rakibi perşembe günü Sırbistan olacak.