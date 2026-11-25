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Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, çarşamba akşamı OSC Lille deplasmanında alınan 2-1'lik Şampiyonlar Ligi yenilgisinin ardından, ciddi kadro eksiklerine rağmen mücadeleden keyif almak gerektiğini vurguladı. Yenilgide olumlu yanlar da gören Kompany, son şampiyon PSG'yi örnek gösterdi.

Maçın ardından DAZN'a konuşan Kompany, ilk 45 dakikada çok sayıda eksikle sahaya çıkan takımının performansından son derece memnun olduğunu söyledi. Kadrodaki eksikler nedeniyle Konrad Laimer de santrfor olarak görev yapmak zorunda kalmıştı . Bayern'in teknik direktörü, "İlk yarı için daha iyisini yapamazdık. İlk yarı tam da planladığımız gibiydi" dedi.

Laimer de ilk yarıdaki iyi performansın altını çizdi: "İlk yarıda gayet iyi oynadık. Yapmak istediklerimizin çoğunu sahaya yansıttık. Rakibe çok sıkı baskı yaptık, çok sayıda top ve ikili mücadele kazandık" dedi Avusturyalı oyuncu.

Bayern, Fransa Ligue 1'in üçüncü sırasındaki rakibi karşısında ilk yarıyı kontrol etti ve Dayot Upamecano'nun 15. dakikadaki kafa golüyle devreye hak ettiği 1-0'lık üstünlükle girdi. Ancak ikinci yarıda tablo değişti. Harry Kane, Michael Olise, Manuel Neuer, Serge Gnabry, Ismael Saibari ve Alphonso Davies gibi altı önemli oyuncusundan sakatlık nedeniyle yoksun olan Almanya'nın rekortmen şampiyonu, oyunun kontrolünü giderek daha fazla kaybetti.

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Kompany: Bayern ikinci yarıda "ritmini bulamadı"

Kompany, "İkinci yarıda bir daha ritmimizi bulamadık . Her şeyi denedik, takımı yeterince çabalamamakla ya da buna benzer bir şeyle suçlayamazsınız" değerlendirmesini yaptı. Lille, Bayern'in yaşadığı sorunlardan yararlanarak Ayase Ueda'nın 62. dakikadaki golü ve Aleksandar Pavlovic'in 65. dakikadaki talihsiz kendi kalesine golüyle maçı yalnızca üç dakika içinde çevirdi.

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Kompany, "İkinci gol elbette yenmemeliydi" diyerek belirleyici golün gelişiminde takımının yaptıklarından yakındı. Lille, Bayern'in rakip yarı sahanın ileri bölgesinde kazandığı serbest vuruşun ardından ani bir kontra atağa çıkmıştı. Real Madrid'in süper yıldızı Kylian'ın kardeşi Ethan Mbappe, Bayern kalecisi Jonas Urbig'in karşısına boş pozisyonda ilerledi. Vuruşunda pek çok şeyi doğru yapmasına rağmen top direğe çarptı. Direkten dönen topu uzaklaştırmaya çalışan Pavlovic ise büyük bir talihsizlikle kendi ağlarına gönderdi.

Kompany, önlerindeki yoğun haftalar için izleyecekleri yolu şöyle anlattı: "Şu anda mesele mücadele etmek. Yeniden kazanma moduna geçmeli ve makineyi tekrar çalıştırmalıyız. Bazen mücadeleden keyif almak ve onunla yüzleşmek de gerekir. Bu ilk yarıdan kesinlikle olumlu şeyler çıkarabiliriz. Ama bugün elbette en önemli şey sonuçtu. Yine de bu sonuç Şampiyonlar Ligi'nin kaderini belirlemiyor."

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Şampiyonlar Ligi'nde Bayern'e PSG örneği moral veriyor

Belçikalı teknik direktör, son iki sezonda Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımla kıyaslama yaparak hem kendisine hem de takımına moral verdi: "PSG, iki sezonda da ilk sekize giremedi ama yine de iki kez şampiyon oldu" dedi. Paris ekibi 2024/25 ve 2025/26 sezonlarının sonunda kupayı kazanmış, ancak lig aşamasını sırasıyla 15. ve 11. sırada bitirerek ilk sekizin dışında kalmış ve her iki sezonda da play-off turundan geçmek zorunda kalmıştı.

Sekiz maçın beşi geride kalırken sekiz puanla 15. sırada bulunan Bayern de bu sezon aynı durumla karşı karşıya kalabilir. Kompany, "Bu maçın zihnimizde çok uzun süre kalmasına izin veremeyiz" diyerek bir an önce önlerine bakmak istediğini belirtti. "Şimdi bizi bekleyen mücadeleden keyif almalıyız. Bu, futbolun bir parçası; her şey her zaman kolay olamaz."

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Bayern'i Bundesliga'da cumartesi günü Hamburger SV deplasmanı, altı gün sonra da SC Paderborn ile evinde oynayacağı iki kazanması beklenen maç bekliyor. Bu iki maçın arasında Bayern, Almanya Kupası'nda 2. Bundesliga lideri Hertha BSC karşısında çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 Aralık'ta Slavia Prag karşısında evinde mutlaka galip gelmesi gerekiyor.

Laimer, Bayern'deki yıldız oyuncuların yokluğunu değerlendirdi: "Bireysel kalite elbette yardımcı olur"

Laimer, Lille karşısında sakatlık nedeniyle forma giyemeyen çok sayıdaki önemli oyuncu hakkında şunları söyledi: "Elbette çok iyi oyuncular ve onların getirdiği büyük kalite eksikti. Özellikle rakip geride beklediğinde ve çözüm bulmanız gerektiğinde, bireysel kalite maçları belirlemek ya da gol atmak için elbette yardımcı olur." Ancak kadrodaki eksikleri hiçbir şekilde mazeret olarak görmek istemiyor: "Birbirimize kenetleniyoruz ve elimizdeki oyuncularla futbol oynayıp maç kazanmaya çalışıyoruz" dedi çok yönlü oyuncu.

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Golcü Kane'in yokluğunda alışık olmadığı santrfor rolü sorulan Laimer, bunun "kesinlikle farklı" olduğunu söyledi: "Bu rolde kendimce oynamaya çalıştım. Ama başta elbette alışılmadık geliyor: Farklı alanlarda bulunuyorsunuz, takım arkadaşlarınıza pas seçeneği sunmaya çalışıyorsunuz ve bu bazen daha iyi, bazen daha kötü işliyor. Ben sadece takıma yardımcı olmaya çalıştım."