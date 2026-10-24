Derbi hayal kırıklığının ardından Alonso'dan gelişim talebi

Chelsea Teknik Direktörü Alonso, takımının Stamford Bridge'de Tottenham Hotspur'a 2-0 yenilmesinin ardından yaşadığı hayal kırıklığını gizlemedi.

Maçın ardından Sky Sports'a konuşan Alonso, takımının toplu olarak yaşadığı aksaklıkları açıkça dile getirdi. Alonso, “Sonuçtan hepimiz hayal kırıklığına uğradık. Hem takım olarak hem de bireysel performanslarımızda en iyi seviyemizde değildik” dedi. “İlk gol belirleyiciydi ve onların lehine oldu. 10 kişi kalınca işimiz zorlaştı ama daha iyisini yapabiliriz. Asıl mesele pozisyonlardı; onlar da az pozisyona girdi, biz de. Devre arasında sabırlı ve olgun davranmamız gerektiğini konuştuk. Daha iyisini yapabiliriz.”

O akşamki taktik plan, yaratıcı seçeneklerin merkezde kullanılmasına dayanıyordu ancak sahadaki uygulama beklentilerin oldukça altında kaldı. Alonso, tercih ettiği oyuncuların Chelsea'nin oyunun temposunu belirlemesini ve Tottenham'ın dirençli savunma bloğunu aşmasını sağlayacağını umuyordu. Teknik direktör, “Merkezde bu akıcılığı sağlamak istedik. Cole Palmer ve Morgan Rogers ile hatlar arasındaki boşlukları doldurmak istedik. Fırsatlar yakaladık ama genel olarak daha iyisini yapmalıyız” diye açıkladı.

Penders'ın kabusu ve Palmer'ın kırmızı kartı

Emi Martinez'in çenesinin kırılmasının ardından Premier League'de ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan genç kaleci Penders için gece özellikle zorlu geçti. İlk maçına çıkan kaleci, 77. dakikada bir korner sırasında Jan Paul van Hecke'nin baskısı altında topu istemeden yumruklayarak kendi kalesine gönderdi. Alonso, hatanın sorumluluğunu yalnızca kalecisine yüklemeyi reddederek ona destek verdi. Chelsea Teknik Direktörü, talihsiz kendi kalesine atılan golle ilgili olarak “Herkesin üzüntüsünü paylaşıyoruz. Bu bir takım meselesi, hepimizi ilgilendiriyor. Yolumuza devam etmeliyiz” dedi.

Ev sahibi ekip için işler yalnızca üç dakika sonra Palmer'ın kırmızı kart görmesiyle daha da kötüleşti. Daha önce Mateus Fernandes'e sert bir müdahalede bulunduğu için sarı kart gören İngiltere millî takım oyuncusu, eski Chelsea orta saha oyuncusu Conor Gallagher'a geç müdahalesi nedeniyle ikinci sarı kartını aldı. Bu ihraç, Chelsea'nin geri dönüş umutlarını fiilen sona erdirdi. Ev sahibi ekip, Mathys Tel'in konuk takıma galibiyeti getiren geç golünü de engelleyemedi. Palmer'ın ihracına yol açan iki sarı kartın ayrıntıları sorulduğunda Alonso kısa bir yanıt verdi: “Pozisyonları görmedim.”

Stamford Bridge'de tarih yeniden yazıldı

Bu sonuçtan önce Tottenham, Stamford Bridge'e yaptığı son 36 lig ziyaretinde yalnızca bir galibiyet almış, 11 kez berabere kalmış ve 24 kez mağlup olmuştu. O tek galibiyet, Mauricio Pochettino'nun takımının Antonio Conte'nin çalıştırdığı Chelsea'yi 3-1 yendiği 1 Nisan 2018'de gelmişti.

Tottenham'ın Batı Londra'daki bundan önceki galibiyetini bulmak için ise eski First Division dönemine, Şubat 1990'a kadar gitmek gerekiyordu. Terry Venables yönetimindeki Tottenham, o maçta Bobby Campbell'ın çalıştırdığı Chelsea'yi 2-1 yenmişti.

Tottenham ivme kazanırken Chelsea geriliyor

Bu galibiyetle Tottenham, Premier League puan tablosunda 12. sıraya yükseldi ve kulüp başarılı bir haftayı geride bıraktı. Pazartesi günü Coventry City karşısında sezonun ilk lig galibiyetini alan Tottenham için bu derbi zaferi, sezon mücadelesine önemli bir ivme kazandırdı.