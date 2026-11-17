Freiburg forveti Derry Scherhant, millî takımdaki ilk golünü atmanın inanılmaz bir duygu olduğunu söyledi. Scherhant, Almanya'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda'yı 5-0 mağlup ettiği maçta gol perdesini açtı.

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Scherhant Berlin'de gol perdesini açtı

Freiburg forveti Derry Scherhant, Almanya'nın Olympiastadion'da Hollanda'yı 5-0 mağlup ettiği sansasyonel maçta tarihe geçti. İlk yarının bitimine kısa süre kala topu nefis bir falsoyla üst köşeye göndererek gol perdesini açan Scherhant, Jurgen Klopp'un takımını tarihî bir galibiyete taşıyacak ilk adımı attı.

Bu galibiyet, Almanya'nın A2 Grubu'nu lider bitirmesini sağladı ve Berlin'deki unutulmaz UEFA Uluslar Ligi gecesini taçlandırdı.

Bir hayalin gerçeğe dönüşmesi

Maçın ardından ARD'ye konuşan ve mutluluğu yüzünden okunan Scherhant, böylesine önemli bir maçta A millî takım formasıyla ilk golünü atmanın gerçeküstü hissini kelimelerle anlatmakta zorlandığını itiraf etti.

“Daha iyi olamazdı. Daha iyisini hayal edemezdim. Her şey biraz inanılmaz geliyor,” dedi Scherhant, ARD'ye.

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“Çok eğlenceliydi ve sevinçten havalara uçuyorum.”



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O anı değerlendirmeye devam eden Scherhant şunları ekledi: “Ne diyebilirim ki? Daha iyi olabileceğini sanmıyorum. Daha iyisini hayal edemezdiniz, gerçekten inanılmaz. Çok eğlendim ve sevinçten havalara uçuyorum.”

Cesur taktiğin karşılığı

Scherhant'ın perdeyi açan golü, Joshua Kimmich ve Almanya orta sahasının önde baskı talimatlarını başarıyla uygulayıp tehlikeli bölgelerde topu geri kazanmasının ardından geldi. Freiburg'un genç oyuncusu, fırsatı gole çevirirken soğukkanlılığını korudu ve devre arasına girilirken Almanya'ya önemli bir psikolojik üstünlük sağladı.

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“Açılış golünü attığım için çok gururlu ve mutluydum,” diye ekledi Scherhant.

Parlak bir geleceğe doğru

Millî takımdaki ilk golünü atan ve 5-0'lık büyük galibiyeti geride bırakan Scherhant, Jurgen Klopp'un gelişmekte olan kadrosunun önemli bir parçası olmaya aday görünüyor.

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Almanya yeni bir döneme geçip mart ayındaki UEFA Uluslar Ligi çeyrek finallerine hazırlanırken bu tür performanslar, millî takım kadrosunda ortaya çıkan heyecan verici oyuncu derinliğini gösteriyor. Scherhant, yaklaşan doğum günü planlarından da söz etti: “Kesinlikle, var. Önceden her şeyin iyi gideceğine inanıp bunu dilemiştik. Arkadaşlarım ve ailemle güzel bir akşam yemeği ayarladık. Bunu dört gözle bekliyorum. Kendi şehrimde skoru 1-0'a getiren golü atmaktan daha iyisi olamazdı sanırım. Çok mutlu ve gururluyum. Takımdaki arkadaşlarla futbol oynamak müthiş eğlenceli.”