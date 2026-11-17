Freiburg forveti Derry Scherhant, millî takımdaki ilk golünü atmanın inanılmaz bir duygu olduğunu söyledi. Scherhant, Almanya'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda'yı 5-0 mağlup ettiği maçta gol perdesini açtı.

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Scherhant, Berlin'de gol perdesini açtı

Freiburg forveti Derry Scherhant, Almanya'nın Olympiastadion'da Hollanda'yı 5-0 mağlup ettiği etkileyici maçta adını tarihe yazdırdı. İlk yarının bitimine az kala topu kavisli bir vuruşla üst köşeye göndererek gol perdesini açan Scherhant, Jurgen Klopp'un takımını tarihi bir galibiyete taşıyan süreci başlattı.

Bu galibiyet, Almanya'nın A2 Grubu'nu ilk sırada bitirmesini sağladı ve Berlin'deki dikkat çekici UEFA Uluslar Ligi gecesini taçlandırdı.

Hayallerinin ötesinde bir gece

Maçın ardından ARD'ye konuşan ve mutluluğu yüzünden okunan Scherhant, böylesine önemli bir maçta ülkesi adına A millî düzeydeki ilk golünü atmanın gerçeküstü duygusunu kelimelerle anlatmakta zorlandığını kabul etti.



“Ne diyebilirim? Bundan daha iyi olabileceğini sanmıyorum. Daha iyisini hayal edemezdiniz, gerçekten inanılmaz. Çok eğlendim ve sevinçten havalara uçuyorum,” dedi Scherhant, ARD'ye.

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Cesur taktiğin karşılığı

Scherhant'ın açılış golü, Joshua Kimmich ve Almanya orta sahasının önde baskı talimatlarını başarıyla uygulayıp tehlikeli bölgelerde topu geri kazanmasının ardından geldi. Freiburg'un genç oyuncusu, fırsatı değerlendirirken büyük bir soğukkanlılık gösterdi ve devre arasına girilirken Almanya'ya psikolojik açıdan önemli bir üstünlük sağladı.

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“Açılış golünü attığım için çok gururlu ve mutluydum,” diye ekledi Scherhant.

Parlak bir geleceğe doğru

Millî takımdaki ilk golünü atıp 5-0'lık büyük bir galibiyete ulaşan Scherhant, Jurgen Klopp'un gelişen kadrosunun önemli bir parçası olacak gibi görünüyor.

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Almanya yeni bir döneme geçip mart ayındaki UEFA Uluslar Ligi çeyrek finallerine hazırlanırken bu tür performanslar, millî takım kadrosunda oluşan heyecan verici derinliği ortaya koyuyor. Scherhant, yaklaşan doğum günü planlarını da anlattı: “Kesinlikle var. Önceden her şeyin yolunda gideceğini hayal etmiştik. Bir şeyler organize ettik, bütün arkadaşlarım ve ailemle güzel bir akşam yemeği. Bunu gerçekten dört gözle bekliyorum. Bence kendi şehrimde skoru 1-0'a getiren golü atmaktan daha iyisi olamazdı. Çok mutlu ve gururluyum. Takım arkadaşlarımla futbol oynamak çok eğlenceli.”