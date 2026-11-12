Efsane kaleci Peter Shilton, Bayern Münih forveti Harry Kane'in Hırvatistan karşısında İngiltere erkek millî takımında 36 yıldır kendisine ait olan maç sayısı rekorunu kırmaya hazırlanırken İngiltere kaptanını övdü. Geçen ay Çekya karşısında Shilton'ın rekorunu egale eden Kane, perşembe günü Wembley'deki UEFA Uluslar Ligi maçında 126. kez millî formayı giyecek.

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Efsane kaleci tarihî mirasını devrediyor

Shilton, Haziran 1989'da Danimarka karşısında 109. kez millî formayı giyerek Bobby Moore'u geride bırakmış ve rekoru ele geçirmişti. Ardından 1990 Dünya Kupası'nda 40 yaşındayken millî maç sayısını 125'e çıkarmıştı. Kasım 1970'te 21 yaşındayken ilk millî maçına çıkan ve iki kez Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanan Shilton, 1974 ve 1978 finallerini kaçırdıktan sonra 1982, 1986 ve 1990 turnuvalarında toplam 17 maça çıktı. Kane şimdi bu rekoru geride bırakacak. Bunun için perşembe akşamı ilk 11'de sahaya çıkması yeterli.

Wembley'de rekorun gururlu yeni sahibini bir takdim bekliyor

Bu tarihî maç öncesinde FIFA ile konuşan 77 yaşındaki Shilton, rekorunu devralacak forveti övdü: “Rekor uzun zamandır bendeydi, dolayısıyla buna alışmıştım. Ama rekorlar kırılmak içindir. Açıkçası, sadece futbol kariyeri nedeniyle değil, nasıl bir insan olduğu nedeniyle de [rekoru kırması için] Harry'den daha iyi birini düşünemezdim. Harika bir profesyonel ve kusursuz bir özgeçmişe sahip.”

Londra'daki maça katılacağını doğrulayan eski kaleci sözlerini şöyle sürdürdü: “Gideceğim. Sanırım ona bir şey takdim etmek için sahaya çıkacağım ama bundan yüzde 100 emin değilim.”

Forvetin kaç millî maça çıkabileceği ve bu hafta kendi kariyerinin anılmasının nasıl hissettirdiği sorulan Shilton, şunları söyledi: “Bayern Münih ile yeni bir üç yıllık sözleşme imzaladı ve bugünlerde oyuncular çok daha uzun süre oynuyor gibi görünüyor. Bunun sahaların böylesine kusursuz olmasından ve fiziksel kondisyonun çok yüksek seviyede tutulmasından mı kaynaklandığını bilmiyorum. Kendini işine adadığı açık.

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“Harry'yi tebrik ediyorum ama daha önce fark etmemiş olabilecek insanların rekorun bende olduğunu görmesi de güzel oldu.”

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Kaptan, kariyerindeki dönüm noktasını değerlendirdi

İngiltere'yi sahaya çıkaracağı maç öncesindeki basın toplantısında konuşan Kane, bu başarının en çok gurur duyduğu anlar arasında yer aldığını kabul etti: “Kesinlikle en büyük [başarılarımdan] biri.

“Bence en üst düzeyde istikrarı gösteriyor. Ayrıca formda ve sağlıklı kalmamı sağlayan, insanların görmediği bütün emeğin ve özverinin bir göstergesi. Bu, kariyerimdeki en büyük dönüm noktalarından biri.”

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Çeyrek finale çıkma mücadelesinde kritik maç

C Grubu'nda dört maçta topladığı dokuz puanla ikinci sırada bulunan Thomas Tuchel'in ekibine çeyrek finale yükselmek için perşembe günü beraberlik yetecek. Galibiyet ise İngiltere'nin pazar günü Madrid'de lider İspanya'yı geride bırakma şansını da koruyacak. Öte yandan, ekim ayında evinde İngiltere'ye 7-0 kaybettiği maç da dâhil olmak üzere üç yenilgi alan Slaven Bilic'in üçüncü sıradaki Hırvatistan'ı üç puana sahip ve küme düşmemek için Çekya ile mücadele ediyor.