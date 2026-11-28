Frank Lampard, Coventry'nin cumartesi günü Elland Road'da Leeds'e 3-0 yenilmesinin ardından «Daha iyi takım kazandı» dedi. Dominic Calvert-Lewin'in golü ve Sean Longstaff'ın iki golü takımını mağlubiyete sürükledi. Coventry'nin yediği gollerden rahatsız olan Lampard, bu sonucun sezonlarını belirlemeyeceğini vurguladı ve dikkatini salı günü ağırlayacakları Ipswich'e çevirdi.

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Lampard, Leeds'in üstünlüğünü kabul etti

Lampard, Coventry'nin Elland Road'da Leeds'e 3-0 yenilmesinin ardından «Daha iyi takım kazandı» dedi. BBC Match of the Day'e konuşan Lampard, «Daha iyi takım kazandı, bu açıktı. Olumlu tarafı, bu sezon pek böyle oynamamış olmamız. Belki ilk maçtaki Arsenal karşılaşması hariç» ifadelerini kullandı.

Kısa süre önce yeni sözleşme imzalayan Calvert-Lewin, ilk yarının bitimine beş dakika kala skoru açtı. Longstaff, devre arasına girilirken farkı ikiye çıkardı ve ikinci yarının ortalarında attığı golle galibiyeti perçinledi. Bu sonuçla Leeds altıncı sıraya yükselirken Coventry, düşme hattının yalnızca üç puan üzerinde kaldı.

Coventry'nin yediği kolay goller Lampard'ı rahatsız etti

Lampard sözlerini şöyle sürdürdü: «Son maçlarda gerçek bir mücadele gücü ve enerji gösterdik. Bugün ise bunun gerisinde kaldık. Leeds çok iyi oynadı ve çok iyi bir takım.»

Şunları ekledi: «İlk yarıda yediğimiz iki gol de bizim açımızdan hayal kırıklığıydı. Dominic Calvert-Lewin'in böyle rahatça içeri girmesine izin veremezsiniz. Buraya gelip oyunda üstünlük kurmak kolay değil. Hayal kırıklığı yaşıyorum ama oyuncuların ne kadar çaba gösterdiğini biliyorum. Leeds birkaç yıldır bu ligde ve farklı bir aşamada.»

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Deplasman performansı giderek daha büyük bir endişe kaynağı

Bu mağlubiyet, Lampard için Elland Road'a acı bir dönüş oldu. Lampard'ın çalıştırdığı Derby, 2019'da Spygate skandalının ardından Leeds'i Championship play-off yarı finalinde elemişti. Coventry bu sezon ligde oynadığı altı deplasman maçından yalnızca birini, Nottingham Forest karşısında kazandı.

Lampard ise bu yenilginin lige yeni yükselen takımın gidişatını bozmayacağını vurguladı. «Böyle maçlar olabilir. Sezonumuzu belirleyecek mi? Hayır. Ama önümüzdeki maçlarda vereceğimiz tepki önemli ve bundan ders çıkarmamız gerekiyor» dedi.

Ipswich maçı şimdi büyük önem taşıyor

Coventry, salı günü Ipswich'le karşılaşmak için CBS Arena'ya dönecek. Lampard da bu maçın öneminin farkında. «Sıradaki Ipswich maçı, sezonumuzu belirleyecek türden bir karşılaşma» dedi.