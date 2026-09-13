Beş resmi maç, beş galibiyet, üç kez gol yemeden, 2015’ten bu yana en iyi Bundesliga başlangıcı: Borussia Dortmund’ta şu sıralar işler gerçekten tıkırında gidiyor. Vestfalya ekibinin henüz kısa süre önce başlayan sezondaki şu ana kadarki görüntüsü, geçen sezonkiyle benzerlik taşıyor: BVB’yi yenmek zor, savunma ayakta kalıyor, hücumda ise etkili vuruşlar geliyor. Teknik direktör Niko Kovac’ın takımına karşı bir futbol maçına çıkmaktan daha büyük keyifsizlikler elbette vardır.

Elbette sezonun henüz çok başındayız, bu nedenle çizilen bu tablonun artıları ve eksileri üzerinde fazla durmamak gerekiyor. Daha çok şey yaşanabilir, daha çok şey gelişebilir; gerçekten sağlam temellere dayanan bir değerlendirme için daha fazla maçın oynanması gerekecek.

Ancak şu andan itibaren söylenebilecek bir şey var: Dortmund, oyun açısından hâlâ Kovac’ın bilinen ve başarılı ikileminin içinde sıkışmış durumda. Sezon başlamadan önce hocaya yöneticileri tarafından verilen görev burada net biçimde ifade edilmişti. Sportif icra direktörü Lars Ricken, “Elbette artık bir sonraki adımı da atmak istiyoruz” dedi. Meslektaşı Carsten Cramer ise şöyle konuştu: “Çalışma ve gösteri birbirini tamamlamalı, bu alanda fark yaratmak istiyoruz.”

Getty Images

BVB, Paderborn’a karşı üstün müydü? “Ben bunu hiç öyle görmedim”

Şimdilik bunların ikisi de gerçekleşmiş değil. BVB her ne kadar umut verici bir transfer yazı geçirmiş ve Joey Veerman ile merkezde oyun kurulumunda alışılmış Kovac U’sunu kırabilecek ve daha fazla çeşitlilik sağlayabilecek bir oyuncu transfer etmiş olsa da, bugüne kadar bu durum az ilham veren oyun kurulumunu yapısal olarak daha iyi hâle getirmedi. Üstelik bu, farklı oyuncu tercihleri ya da bir Şampiyonlar Ligi maçının etkilerinden tamamen bağımsız.

BVB’nin neden bu kadar üstün olduğu, cumartesi öğleden sonra Paderborn’un Signal Iduna Park’taki 0-3’lük yenilgisinin ardından Ralf Kettemann’a Sky ekranlarında soruldu. Lige yükselen ekibin teknik direktörü buna doğru yanıtı verdi: “Ben bunu hiç öyle görmedim.” Kettemann’a göre iki takım arasındaki fark, son bölgede gösterilen verimlilikti.

Bu değerlendirme de doğruydu. Daha önce de ve hâlâ golsüz olan SCP, Borussia ile kıyaslandığında topla ve topsuz oyunda daha olgun bir yapı ve açıkça görülen bir plan ortaya koydu. Devre arasında konuk ekip, rakip ceza sahasındaki topla buluşma istatistiğinde 15:8, ceza sahası içinden çekilen şutlarda ise 5:1 öndeydi.

Getty Images

BVB’de kolektif şekilde uygulanan bir oyun fikri hâlâ eksik

Ancak Dortmund 1-0 öndeydi, çünkü iyi uygulanan bir kontraatak (!), Paderborn savunmasındaki bir hatanın da yardımıyla buna yetmişti. Bunun dışında BVB, Doğu Vestfalya ekibinin adam adama savunmasından oyun yoluyla çıkmakta ve topu planlı şekilde rakip kaleye taşımakta büyük zorluk yaşadı. Bunun temel nedeni ise pas aralıklarının sık sık fazla açık olmasıydı.

Bu nedenle Vestfalya ekibinde ayakta top varken kolektif olarak uygulanan bir fikir hâlâ eksik. Cumartesi günü olmadığı gibi yaratıcı oyuncu Konstantinos Karetsas’ın eksik olmadığı önceki maçlarda da durum buydu. Sonuç şu oldu: BVB, lige yükselen bir rakip karşısında oyun anlamında hiçbir üstünlük kuramadı; üstelik bunu maçın tamamında yapamadı. Bunun yerine Kovac’ın takımı hâlâ bireysel kalitesinden besleniyor; son skoru belirleyen yedek oyuncu Felix Nmecha’nın attığı iki güzel gol de bunu pekiştirdi.

Ethan Nwaneri, “En iyi maçımızı oynadığımızı düşünmüyorum. Yine kazanmanın bir yolunu bulduk. Bu iyi bir işaret ama özellikle son bölgede kendimizi zorladık. Bu, geliştirmemiz gereken bir şey” dedi. Sky yorumcusu Dietmar Hamann’ın analizi ise şöyleydi: “Bu bir emek galibiyetiydi, iyi oynamadılar. Paderborn savunmasını aşmakta uzun süre inanılmaz zorlandılar, üstelik Paderborn ikinci yarıda da oyunun büyük bölümünde söz sahibiydi.”

Getty Images

Eski BVB nakaratı: İçerik olarak sınırlı bir futbol

Durumun böyle olması, Borussia açısından gerçekten kaygı verici olmalı. Dortmund, ikinci 45 dakikanın birçok bölümünde, yeni metronom Veerman’a ve Nmecha’nın sonradan oyuna girmesine rağmen, oyunu sakinleştirmeyi başaramadı. 2-0’ı bulmak için yüklendi ve bunun için pozisyonlar da üretti ama gol ilk etapta gelmedi. Bunun yerine Paderborn, Dortmund ceza sahası çevresinde birkaç kez beraberlik golüne yaklaşır gibi oldu.

Bu eski nakaratın kendisi: BVB tam da bu noktada acilen seviye atlamalı, Kovac da takımı mutlaka geliştirmeli. Bu gerçekleşmezse sonucun geçen sezonla aynı olması muhtemel: Düzenli şekilde galibiyet ve puan getiren ama içerik olarak öylesine sınırlı kalan bir futbol ki, kalite olarak denk ya da daha güçlü rakiplere karşı sınır çok çabuk ortaya çıkıyor.

Getty Images

BVB: Beş maç, beş galibiyet ama hâlâ gösteri yok

Çokça dile getirilen gösteriye gelince, şu ana kadarki maçlarda buna dair hiçbir şey görülmedi. Çünkü burada kastedilen, Hoffenheim’da alınan 3-2’lik galibiyette olduğu gibi kaba saba maç senaryoları değil; o maçta 60 dakika boyunca BVB’den hiçbir şey görülmemiş, takım 0-2 geri düştükten sonra performansını artırsa da sonunda oldukça şanslı bir galibiyet elde etmişti. Ya da geçen salı Villarreal karşısında öne geçtikten sonra sergilenen kolektif pasiflik de değil. Burada kastedilen; oyun kalitesi, taktik olgunluk, topa sahipken özgüven ve sürekli gol tehdidiyle dolup taşan dominant performanslar.

Kovac’ın önünde bu noktaya gelene kadar daha çok iş var. Bunun için zaman ve fırsat bulmaya devam edecek. Kazanılan çok sayıdaki maç açık biçimde onun lehine konuşuyor ve futbolda en önemli para birimi de bu. Paderborn karşısında da öyle. Özellikle şu istatistik göz önüne alındığında: BVB, SCP karşısındaki üç puanla birlikte 2012/13’ten bu yana lige yükselen bir rakibe karşı ancak 38. galibiyetini aldı (61 maçta). Bayern Münih ise bu tür 60 karşılaşmanın 53’ünü kazandı.

BVB, fikstür: Borussia Dortmund’un sıradaki maçları