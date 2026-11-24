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Alman millî futbolcu Reds için kilit rol oynuyor. Bir kulüp efsanesine göre bu tesadüf değil.

Liverpool efsanesi Steven Gerrard, Florian Wirtz'i son dönemde Reds formasıyla sergilediği performanslardan dolayı övdü. Gerrard, Overlap podcast'inde, “Boşluklarda oynamayı seven bir 10 numaraysanız savunma hattının arkasına koşu yapan oyunculara ihtiyacınız var. Bence artık bu takımda böyle oyunculara sahip” dedi. Gerrard, Wirtz'in yanı sıra Liverpool'un son dönemdeki başarılarında pay sahibi olan Bradley Barcola, Alexander Isak ve Victor Munoz gibi hücum oyuncularını kastediyordu.

Wirtz, Crystal Palace karşısında alınan 3-1'lik galibiyette bir gol atıp bir asist yapmış, geçen hafta sonu Manchester United karşısındaki 4-0'lık galibiyette de aynısını başarmıştı. Gerrard, “Wirtz'in daha fazlasını yapması gerektiğini gerçekten söylemiştim” diye hatırlattı. “Ama onu gözden çıkarıp pes etmeye hazır olanlardan değildim. Liverpool'a imza atmadan önce bile yeterince şey görmüştüm” diyerek Wirtz'in Bayer Leverkusen ile Bundesliga şampiyonluğunu kazanırken sergilediği güçlü performanslara da işaret etti.

23 yaşındaki futbolcu, 2025'te 125 milyon euro gibi rekor bir bonservis bedeliyle Liverpool'a transfer olmuş ve Reds'teki ilk sezonunda başlangıçta zorlanmıştı. Ancak son haftalarda ve aylarda giderek daha iyi bir form yakaladı ve son olarak Uluslar Ligi maçlarında Almanya formasıyla da etkileyici performanslar sergiledi.

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Wirtz, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 16 resmî maçta üç gol ve altı asiste ulaştı. Almanya adına ise bugüne kadar 50 millî maçta 15 gol kaydetti.

Liverpool, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'e konuk olacak. Ardından pazar günü Everton deplasmanında derbiye çıkacak.