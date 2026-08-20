Dillendirilen bonservis bedeli 61 milyon euro seviyesinde. Böylece Reijnders, 2024 yılında 75 milyon karşılığında Atletico Madrid'e giden Julian Alvarez'in ardından Manchester City tarihinin en pahalı ikinci satışı oldu.

Reijnders, 2025 yılında AC Milan'dan City'ye 55 milyon euro karşılığında gelmişti. 28 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu, iyi bir ilk yarının ardından sezonun son bölümünde çoğunlukla yedek kaldı. Reijnders, City formasıyla toplamda 50 resmi maça çıktı ve yedi gol, sekiz asistlik katkı verdi.

Reijnders, vedasında, "Manchester City için oynamak inanılmaz bir ayrıcalıktı. Buradaki zamanımın her dakikasından keyif aldım. Buraya geldiğim ilk andan itibaren kulüpteki herkes; oyuncular, antrenörler ve çalışanlar beni son derece sıcak karşıladı ve bana Manchester City ailesinin bir parçası olduğumu hissettirdi" dedi. "Kulüpten ayrılıyor olacağım ama Manchester City kalbimde her zaman özel bir yere sahip olacak."

Reijnders'in yeni kulübü Al-Qadsiah'ta bundan sonra yılda 20 milyon euro kazanacağı öne sürülüyor. Sözleşmesi 2030'a kadar sürüyor, yani toplamda 80 milyonluk bir kazanç mümkün. Al-Qadsiah'ta Mateo Retegui, Julian Weigl ve Koen Casteels gibi isimlerle takım arkadaşı olacak. Yeni kulübünün teknik direktörü ise Brendan Rodgers.

Manchester City büyük değişimi gerçekleştiriyor

Reijnders'in eski kulübü, bu yaz Pep Guardiola'dan Enzo Maresca'ya gerçekleşen teknik direktör değişikliği kapsamında büyük bir dönüşüm geçiriyor. Reijnders'ten önce uzun yıllardır takımın önemli isimleri olan Rodri, Manuel Akanji, Nathan Ake, Bernardo Silva ve John Stones da ayrıldı. Omar Marmoush ve Savinho da ayrıca Tottenham Hotspur'a transferle ilişkilendiriliyor.

En azından sayı bakımından City, transferin geliş yönünde şu ana kadar daha temkinli davrandı. Nottingham Forest'tan 135 milyon euroya gelen yıldız transfer Elliot Anderson dışında sadece iki yetenekli sol kanat oyuncusu Mathys Detourbet ve Jeremy Monga ile yedek kaleciler Geronimo Rilli ve Pierce Charles kadroya katıldı.