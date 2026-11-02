Declan Rice, Mikel Arteta'nın sezon başında kendisiyle açık sözlü bir görüşme yaparak Arsenal için performansını bir üst seviyeye taşımasını istediğini açıkladı. İngiltere milli futbolcusu, pazar günü Kai Havertz'e galibiyeti getiren golün asistini yaparak bu talebe etkileyici bir yanıt verdi. Arsenal, Anfield'da tarihî bir galibiyet elde etti.

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Anfield'da tarihi zafer

Arsenal, pazar günü Liverpool'u 1-0 yenerek Premier League'de liderliğe yükseldi. Kai Havertz galibiyet golünü attı; Rice'ın kusursuz ortasını gole çevirerek takımının dokuz lig maçındaki sekizinci galibiyetini getirdi.

Bu tarihi sonuç, Arsenal'ın Anfield'daki 14 yıllık galibiyet hasretine son verdi. Konuk ekip savunmada da olağanüstü bir performans sergileyerek Liverpool'a isabetli şut şansı tanımadı. Merseyside kulübü, tarihinde ilk kez bir iç saha üst lig maçını isabetli şut çekemeden tamamladı.

Arteta'nın açık sözlülüğü ve taktik değişiklikler

Maçın kazanılmasını sağlayan katkısının ardından Rice, etkileyici formunun teknik direktörünün kendisine yönelttiği doğrudan bir meydan okumadan kaynaklandığını söyledi. “Teknik direktör sezon başında benimle gerçekten açık sözlü bir konuşma yaptı. Hâlâ bu formayla ve bu kulüp için daha fazlasını yapabileceğimi düşünüyor,” dedi Sky Sports'a.

Orta saha oyuncusunun bu sezon ligdeki beşinci asisti, titiz bir planlamanın ürünüydü. Taktik yaklaşımlarını anlatan Rice şöyle konuştu: “Bu sezon şimdiye kadar kendimi gerçekten iyi hissediyorum. Bu maçtan önce bindirmeleri konuştuk. Havertz'le de ceza sahasına büyük bir kararlılıkla girmesi hakkında konuştum ve o da oradaydı. Aynı pozisyonla bir gol daha atabilirdi. Onun adına çok mutluyum çünkü o golü hak ediyor. Sonuçta da 1-0 kazandık.”

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Havertz ise övgüyü hemen takım arkadaşına yöneltti. Asisti yapan oyuncuyu öven Alman forvet, “Golün yüzde doksanı bu adamın. Sağ ayağını hepimiz biliyoruz. Bugün oradaydı; harika bir bindirme ve mükemmel bir orta yaptı. Benim için topa dokunup golü atmak kolaydı. O gol kesinlikle ona ait,” dedi.

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Anfield baskısına direnmek

Merseyside'da üç puanı almak, aralıksız baskı karşısında olağanüstü bir direnç gerektirdi. Ev sahibinin oyunundaki yoğunluğa dikkat çeken Rice, “Zorlu. Anfield'da işler böyle yürür. Bu Liverpool takımının yapabildiği şey bu. Bu stat size bunu yaşatıyor. Ataklar dalga dalga geliyor ve özellikle sahip oldukları hücum oyuncuları ve kalite düşünüldüğünde buna dayanmanız gerekiyor. Kolay olmayacağını biliyorduk,” dedi.

Rice, belirleyici unsur olarak takımın sarsılmaz birlikteliğini gösterdi. “Burada 14 yıldır kazanamamıştık. Maça çok iyi başladık,” diye devam etti. “Muhtemelen maçı daha iyi kontrol edebilirdik ama atakları durmaksızın sürdü. Biz de rakip kale önünde muhtemelen biraz daha fazlasını yapabilirdik. Ancak sonuçta savunma hattımız, birbirimize bağlı kalışımız, aramızdaki birliktelik yenilmez. Daha önce böyle bir şey görmedim.”

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Havertz de Anfield'daki galibiyet hasretine son vermenin önemini vurguladı. “Bence bu, kulüp için çok şey ifade ediyor,” diye ekledi. “14 yıl olmuştu. [Arsenal taraftarları] bunu hak ediyor ve onlara bunu yaşattığımız için hepimiz mutluyuz. Bu stadın ve taraftarların nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz. Büyük oyuncuları, üst düzey oyuncuları var ve bence kalitelerini gösterebiliyorlar. Bu maçta böyle bir baskıyla karşılaşacağımızı biliyorduk. Hep birlikte hareket ettik, birlikte savunma yaptık.”

Şampiyonluk yarışına gerçekçi bakış

Arsenal, şu anda Premier League'in zirvesinde olsa da sezona yaptığı müthiş başlangıcın heyecanına kapılmıyor. Anfield'daki galibiyetin şampiyonluk mücadelesinde belirleyici bir an olup olmadığı sorulduğunda Rice bu düşünceyi kesin bir dille reddetti.

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“Hayır. Puan durumunu ancak şubat, mart aylarında ciddiye alabileceğinizi öğrendim,” uyarısında bulundu Rice. “O zaman zirvede ya da zirveye yakınsanız şansınız vardır. O zamana kadar yapmanız gereken, kazanabildiğiniz kadar çok maç kazanmak.” Arsenal şimdi, yoğun kış fikstürü yaklaşırken bu etkileyici ivmesini koruyup galibiyet serisi yakalamaya çalışacak.