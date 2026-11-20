Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, sakatlıklarla geçen zorlu dönemde diğer oyuncuların sorumluluk alması gerektiğini söyleyerek kadrosuna doğrudan çağrıda bulundu. Chelsea, forma giyemeyen Brezilyalı forvet Joao Pedro da dahil olmak üzere birçok kilit oyuncusundan yoksun.

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Alonso, Chelsea kadrosundan daha fazlasını istiyor

Pedro uyluk sakatlığından dönmeye henüz hazır değilken Alonso, sakatlıkların giderek arttığı bu dönemde forma giyebilecek durumdaki oyuncularından belirgin bir gelişim beklediğini açıkça ortaya koydu. Brezilyalı forvet, Chelsea'nin tüm kulvarlardaki son dört maçında forma giyemedi . Alonso'nun ekibi bu süreçte yalnızca bir galibiyet alabildi; Tottenham Hotspur ve Sunderland'a karşı gol atamadan mağlup oldu. 25 yaşındaki oyuncu, dizindeki sorun nedeniyle eylül ayında Brentford'a 3-0 kaybettikleri maçta da forma giyememişti.

Eski Bayer Leverkusen teknik direktörü, kadroda bulunan oyunculardan beklentilerini dile getirirken sözünü sakınmadı. Cumartesi günü Leeds United ile oynayacakları maç öncesinde cuma günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Alonso, özellikle Chelsea'nin bu sezon birkaç kilit oyuncunun yokluğunun etkisini hissettiği bir dönemde, sorumluluğun herkes tarafından üstlenilmesi gerektiğini vurguladı. Chelsea, sezonun başında baldırındaki sorun nedeniyle forma giyemeyen orta saha oyuncusu Moises Caicedo'nun yokluğunda zorlanmıştı. Kaptan Reece James ise şu anda diz sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor.

Alonso, “Diğer oyuncuların daha fazlasını ortaya koyması, rekabet etmeye ve Chelsea'de oynamaya hazır olduklarını göstermesi gerekiyor” dedi. “Bulunduğumuz seviye bu. Moises'le, şimdi Joao ve Reece'le yaşadığımız bu durumların üstesinden gelmeliyiz. Yakında dönmelerini ve yokluklarının hissedilmemesini umuyoruz çünkü şu anda onlara ihtiyacımız var.”

Joao Pedro'nun yokluğunda yaşanan zorluklar

Pedro'nun takım üzerindeki etkisi istatistiklere de yansıyor : Bu sezon Premier League'de attığı beş golle kulübün en golcü oyunculuğunu paylaşıyor.

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Gol sıkıntısına çözüm bulmaya çalışan Alonso, farklı taktik düzenler denedi. Teknik direktör, son iki maçta forvet oyuncuları Danny Welbeck veya Emmanuel Emegha'ya yönelmek yerine Pedro Neto'yu hücumun merkezinde oynatmayı tercih etti.

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Gol atma sorumluluğu tüm takımda

Alonso, gol yükünün yalnızca dokuz numara pozisyonunda oynayan futbolcunun omuzlarına bırakılmaması gerektiği konusunda kararlı. Chelsea, Premier League'deki ilk 10 maçında 16 puan topladı. Dördüncü sıradaki Liverpool'un iki, lider Arsenal'ın 11 puan gerisinde beşinci sırada bulunan ekip, sonuçlarını da iyileştirmek istiyor.

Chelsea Teknik Direktörü sözlerine şöyle devam etti: “Gol atabilecek olanlar yalnızca forvetler değil. Duran toplarda savunmacılarımız ve orta saha oyuncularımız da gol atabilir. Bu kesinlikle bir takım işi. Joao önemli bir oyuncu ama bu kez onsuz oynamak zorundayız. Şimdiye kadar farklı seçenekler denedik ve denemeye devam etmeliyiz.”

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Sakatlık durumunda hem iyi hem kötü haberler

Kadro derinliği açısından olumlu bir gelişme yaşandı: Emiliano Martinez, geçen ay Everton'a karşı oynanan maçta çenesinin kırılmasının ardından ilk kez kadroya döndü. Arjantinli milli oyuncu, Mike Penders'ın yerine ilk 11'de başlayabilir. Ancak seçilirse, sakatlığına rağmen antrenman yapmayı sürdürmesini sağlamak için geçen ayın sonunda kendisine takılan koruyucu yüz maskesini kullanmayacak.

Öte yandan savunmada sorunlar devam ediyor. Sırtındaki rahatsızlık nedeniyle iyileşme süreci devam eden Jorrel Hato forma giyemeyecek. Sunderland maçını hafif bir fiziksel sorun nedeniyle kaçıran genç savunmacı Josh Acheampong ise yeniden forma giyebilecek durumda.