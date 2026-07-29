Hollandalı orta saha oyuncusu Kees Smit, yaz transfer döneminde geleceğinin belirsizliğe sürüklenmesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını itiraf etti. Kulübü AZ Alkmaar'dan ayrılma ihtimalini hâlâ göz ardı etmediğini vurgulayan oyuncu, aynı zamanda bir sezon daha kalma kapısını da kapatmadığını belirtti.

Son aylar oyuncunun umduğu gibi geçmedi. Hollanda'nın Dünya Kupası'na katılacak kadrosundan çıkarılmasının ardından büyük bir şok yaşayan Smit, bu yılın en önemli turnuvasında boy gösteremedi; oysa bu turnuvanın profesyonel kariyerinde daha büyük bir adıma sıçrama noktası olmasını umuyordu.

Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih ve Chelsea gibi kulüpler sezon boyunca oyuncuyu yakından takip etmiş olsa da, bu ilgi şimdiye kadar resmi tekliflere dönüşmedi.

Smit, geleceğine dair dosyayı ünlü menajer Jorge Mendes'e emanet etmişti. Ancak oyuncuyu bırakmak için 70 milyon euro isteyen AZ Alkmaar'ın talepleri her türlü müzakereyi engelliyor.

Oyuncu, Hollanda ESPN kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

"Bu aşamada daha fazlasını bekliyordum. Doğrusu nerede oynayacağımı bilmiyorum. Ayrılma ihtimalim var, kalma ihtimalim de var; şu anki durum bu. Bu konuda ekleyebileceğim başka bir şey yok."

Raporda, Real Madrid gibi kulüplerin orta sahayı takviye etmek için başka seçeneklere yönelmeyi tercih ettiği; diğer büyük Avrupa kulüplerinin ise oyuncunun fiyatının yüksekliği ve Dünya Kupası'nda yer almaması nedeniyle teklif sunmaktan kaçındığı belirtildi.

Buna karşılık Hollanda basınındaki haberler, PSV Eindhoven'ın hâlâ oyuncuyu takip ettiğini doğruluyor. Ancak Smit, Hollanda dışındaki bir kulüpten gelecek büyük bir teklifi beklemeyi sürdürüyor; zira en büyük hayali, kariyerinde Hollanda Ligi dışında başarılı olmak.

Ayrıca oku:

Barcelona'nın ağzı sulanıyor: Ez-Zalzuli İtalya'da yüksek bir rakamla isteniyor