Crystal Palace'ın yeni teknik direktörü olarak tanıtılan Thomas Frank, eski kulübü Tottenham'la yaşadıklarına değindi. Premier League'de düşme hattında bulunan Palace'ı kurtarmaya hazırlanan Danimarkalı teknik adam, Kuzey Londra'daki kısa görev süresinin sona ermesinin ardında anlatılacak daha fazlası olduğunu ima etti.

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Frank, çalkantılı Tottenham döneminin ardından Palace'ın başına geçti

Crystal Palace, 53 yaşındaki Danimarkalı teknik direktörü pazartesi günü Pierre Sage'in yerine, Haziran 2029'a kadar sürecek bir sözleşmeyle göreve getirdi. Perşembe öğleden sonra yapılan tanıtım, Tottenham'ın bu yılın başlarında sekiz aydan kısa bir görev süresinin ardından Frank'ı kovmasından bu yana üstlendiği ilk teknik direktörlük görevinin başlangıcı oldu.

Frank, Kuzey Londra'daki sıkıntılı döneminden önce Brentford'ı Premier League'de kalıcı hâle getirmiş ve Yılın Teknik Direktörü ödülüne aday gösterilmişti. Tottenham'dan ayrılmasının ardından Japonya, Avustralya ve Danimarka'yı dolaştıktan sonra Crystal Palace'ın başına geçti.

Danimarkalı teknik adam, Tottenham'dan ayrılışını ileride daha ayrıntılı anlatabileceğini söyledi

Eski kulübüyle ilgili sorular bekleyen Frank, "Bugün büyük ölçüde benimle ilgili konuşulacağını biliyorum" dedi. Odağı Palace'ta tutmak istese de Tottenham'dan ayrılışının tüm hikâyesinin bir gün ortaya çıkabileceğini ima etti.

Frank, "Bu, belki bir gün hakkında biraz daha fazla şey anlatacağım bir konu. Neden ilgi çekici olduğunu anlıyorum. Bence bugün genel olarak Palace'tan konuşmak daha önemli. Ne söyleyebilirim? Kovulduğum gün, seyahat etmek için vaktim olacağını söylemiştim. Sanırım bunu nispeten çabuk atlattım" dedi.

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Frank sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama elbette başarılı olmak istiyorsunuz ve ben rekabetçi biriyim. Bu yüzden o sorunun yanıtı muhtemelen biraz daha fazla zaman gerektiriyor. Bir gün bunu yapmaktan memnuniyet duyarım."

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Frank, Arsenal kupasıyla ilgili hataya verilen tepkiyi hâlâ anlamıyor

Frank'ın Tottenham'daki dönemi, ocak ayında Bournemouth'a karşı alınan 3-2'lik yenilgi öncesinde Arsenal logolu bir kahve kupasından içerken görüntülenmesiyle iyice kötüleşti. Oyun tarzından zaten memnun olmayan taraftarlar için bu hata bardağı taşıran son damla oldu. Ligde beş maçlık galibiyet hasreti de bir ay sonra kovulmasına yol açtı.

Palace'ın ezeli rakibi Brighton'a ait bir kupayı yanlışlıkla kullanıp kullanmayacağı sorulan Frank gülümsedi. "Umarım kullanmam" yanıtını verdi ve ekledi: "Hâlâ harika bir hikâye olduğunu düşünüyorum."

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Frank, istemeden yaptığı bu hataya gösterilen tepkiyi hâlâ anlamadığını söyledi: "Birinin, taraftarlarımızın sevmediği rakip bir takımın kupasından bilerek içeceğimi nasıl düşünebildiğini hâlâ anlamıyorum. Hadi ama. Yine de konuşulacak ne hikâye, değil mi?"

Frank'ı kümede kalma mücadelesi ve Avrupa Ligi sınavı bekliyor

Frank'ın önündeki ilk sınav, cumartesi günü Coventry deplasmanıyla başlayarak Crystal Palace'ı Premier League puan tablosunun son sırasından çıkarmak olacak. Kümede kalma mücadelesini canlandırmak için ligdeki kötü gidişe hızla son vermesi gerekiyor.

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Palace, gelecek perşembe Avrupa Ligi'nde Real Sociedad'ı ağırlayacak. Danimarkalı teknik adamın Premier League'deki yetkinliğini yeniden kanıtlamaya çalışırken iki kulvardaki enerji düzeyini yönetmesi de büyük önem taşıyacak.