Daha fazlası var… Yeşil Burun Adaları karşısında Messi’nin gol atmasını bekleyen sayılar

Arjantin milli takımı, yarın Cumartesi sabahı 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı maça, bir dizi olası rekorun gölgesinde çıkacak. Bunların en önemlisi, Dünya Kupası kariyerinde tarihi rekorlara imza atmaya devam eden yıldız Lionel Messi ile ilgili.

"Squadka" ağının istatistiklerine göre, Messi nadir bir başarıya imza atma şansına sahip; zira Afrika ekibinin kalesini havalandırmayı başarırsa, Dünya Kupası tarihinde eleme turlarında arka arkaya 5 maçta gol atan dördüncü oyuncu olabilir.

Messi, Brezilyalı Leonidas (1934-1938), Macar György Saroszi (1934-1938) ve Brezilyalı Fafa (1958-1962) ile aynı sıraya katılabilir.

Arjantin kaptanı, grup aşamasında “Tango”yu 3 galibiyete taşıyarak Kylian Mbappé ile birlikte 6 golle turnuvanın gol krallığı sıralamasında zirvede yer alıyor ve yoluna devam etmek için tam olarak hazır olduğunu kanıtlıyor.

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19 golle Dünya Kupası'nın tarihi golcüsü olan Messi, 2022 turnuvasının eleme turlarında 5 gol attı. Şampiyonluğa ulaşana kadar eleme turlarındaki tüm maçlarda fileleri havalandıran Messi, Yeşil Burun Adaları maçı öncesinde ek bir motivasyon kazandı.

Rekorlar bununla da bitmiyor; Messi, Dünya Kupası tarihindeki en fazla asist yapan oyuncu rekorunu kırmak için sadece bir asist daha yapması gerekiyor. Şu anda 8 asistle Diego Maradona ile eşit durumda.

Ayrıca Messi, Yeşil Burun Adaları karşısında forma giydiği anda Dünya Kupası'nda 30 maça çıkan tarihteki ilk oyuncu olacak.

Öte yandan, teknik direktör Lionel Scaloni, Arjantin milli takımıyla 100. maçına çıkacak ve göreve geldiğinden bu yana 73. galibiyetini almaya çalışacak.

Arjantin Milli Takımı, tarihindeki 15. kez ve son 10 turnuvada 9. kez eleme turlarına ulaşarak güçlü bir performans sergiliyor; ayrıca Dünya Kupası ve Copa América’daki son 11 eleme maçında hiç mağlup olmadı.

Ayrıca “Tango Dansçıları”, tüm turnuvalarda arka arkaya 10 galibiyet elde ederek altın bir dönem yaşıyor; bu galibiyetlerin 8’inde kalesini gole kapatan takım, şampiyonluk yolunda ilerlemeye devam edecek en önemli adaylardan biri konumunda.