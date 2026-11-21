Celta Vigo teknik direktörü Claudio Giráldez, LaLiga'nın 13. haftasında 2-1 kaybetmelerine rağmen takımının Real Madrid karşısında oynadığı maçın zorluğunu kabul etti.

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Giráldez, takımının Santiago Bernabéu'dan olumlu bir sonuçla ayrılmaya yakın olduğunu, ancak ikinci yarıda topa hakimiyetindeki düşüşün ve bulduğu fırsatları değerlendirememenin bedelini ödediğini vurguladı.

Giráldez, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmanın detaylarından ve takımının son dakikalarda mağlup olmasına yol açan nedenlerden bahsetti. Ayrıca oyuncularının performansına, Real Madrid'in oyuncu değişikliklerinin etkisine, hakem kararları ve maçta yaşanan itirazlar konusundaki tutumuna da değindi.

Celta Vigo teknik direktörü, oyuncularının Real Madrid gibi büyük bir rakip karşısında güçlü bir maç çıkarmasına rağmen üstünlüklerini sonuna kadar koruyamamaları nedeniyle memnuniyet ile hayal kırıklığının karıştığı bir duygu yaşadığını açıkladı.

Giráldez, "İki bakış açısı var. Real Madrid geç bir gol attığı ve maçta kalmak için mücadele ettiği için memnun olabilirsiniz ama bu yeterli değil" dedi ve takımının ikinci yarıda topu çok kötü kaybettiğine dikkat çekti.

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Giráldez, topa hakimiyetteki düşüş olmasaydı takımının üstünlüğünü koruyabileceğini ekledi ve Thibaut Courtois'nın beraberlik golünden önce yaptığı önemli bir kurtarışla Real Madrid'i ayakta tuttuğunun altını çizdi.

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Deneyimli çalıştırıcı ayrıca Real Madrid'in yedek kulübesinin maçta farkı yarattığını, yapılan değişikliklerin ev sahibine yeni bir hücum ivmesi kazandırdığını, buna karşın Celta'nın rakibine çok sayıda pozisyon üretme fırsatı vermediğini değerlendirdi.

Hakemlikle ilgili itirazlar konusunda ise Giráldez, tartışmalı kararların ayrıntılarına girmeyi reddetti ve maçlarda hata yapabilecek olsalar da hakemlere saygı duyduğunu vurguladı: "Hakemlik yapmak kolay değil. Onlara sonsuz saygım var. Doğru yaptıkları şeyler de var, hata yaptıkları şeyler de. Daha fazla yorum yapmayacağım." Giráldez, doğrudan bir suçlamada bulunmadan bu açıklamayla yetindi.

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Teknik direktör, Real Madrid maçı için hazırladığı planı da anlattı. Teknik ekibinin rakibin zayıf noktalarını tespit ettiğini ve geride baskıyı başarıyla organize ettiklerini belirten Giráldez, oyuncularının önde baskıda yeterince cesur davranmadığını ve ikinci yarıda maçın gidişatından fazlasıyla etkilendiklerini kabul etti.

Takımının, karşılaşmayı daha iyi yönetmek için yeterli zamanı olmasına rağmen aralıksız atak yaptığını belirten Giráldez, ikinci bir golün takımına büyük bir avantaj sağlayacağının altını çizdi.

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Giráldez ayrıca Real Madrid'in özellikle duran toplardaki hücum gücüyle başa çıkmanın zorluğuna değindi. Oyuncularının zaman zaman boş alanları değerlendirecek zihinsel konsantrasyona tam olarak sahip olmadığını ve üç ya da dört pası doğru şekilde yapmanın onlara gol fırsatı yaratmaya yeteceğini söyledi.