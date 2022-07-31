Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Arsenal'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, yaz transfer dönemi sona ermeden önce daha fazla transfer yapabileceklerini söyledi. Leicester'ın orta saha oyuncusu Youri Tielemans ile ilgilenen Londra ekibinin patronu, daha fazla transfere ihtiyaçları olduğunu ve transfer döneminin sona ereceği 1 Eylül'e dek bunun için çaba göstereceklerini ifade etti.

Arsenal daha fazla transfer yapacak mı?

Bu yaz kadrosunu Fabio Vieira, Gabriel Jesus ve Oleksandr Zinchenko gibi isimlerle güçlendiren Arsenal'in önümüzdeki günlerde farklı isimlerle güçlenmesi bekleniyor. İngiliz devinin bir sonraki imzası da merakla beklenirken, Mikel Arteta da yeni takviyeler için çalıştıklarını söyledi:

"Transfer piyasasında bazı adımlar atmayı umuyoruz. Son birkaç gündür bazı hareketlenmeler gördünüz. En başından beri gerçekleştirmeyi düşündüğümüz planımızı hayata geçirmek ve mükemmel bir denge oluşturmak istiyoruz. Bunu başarıp başaramayacağımız farklı bir hikaye ama şu an içinde bulunduğumuz durumdan ötürü oldukça memnunum"

2022-2023 sezonuna ABD'de hazırlanan Arsenal Cuma günü Florida'da oynadığı hazırlık karşılaşmasında Chelsea'yi 4-0 yenmişti. Emirates Cup'ta Sevilla engelini 6-0'lık skorla geçen Arteta'nın takımında Gabriel Jesus'un hat-trick'i taraftarları sevindirirken, yeni sezon öncesinde hedeflerin daha da büyüyeceği yönündeki yorumları beraberinde getirmişti.

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