'Daha fazla oynamak istiyorum' : Hazard, Ancelotti yönetiminde Real Madrid'deki rolünden memnun değil

Sakatlıklar, Eden Hazard'ın Real Madrid kariyerini engellemişti ama şu an sakat olmadığı halde hak ettiği oyun süresini alamıyor.

NELER OLDU? 2019 yılında Chelsea'den Real Madrid'e transfer olanHazard, kariyerini İspanya'ya taşımasından bu yana form bulmakta zorlanıyor. Yıldız oyuncu şubat ayından bu yana sadece bir Mallorca maçında forma şansı buldu. Carlo Ancelotti'yi etkilemeyi başaramayan Hazard, o zamandan beri gözlerden uzak.

HAZARD NE SÖYLEDİ? Belçikalı milli forvet, maçta süre alamamaktan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını itiraf etti ve şu şekilde konuştu: "Zor zamanlar oldu çünkü ben oynamak istiyordum ama oynamıyordum. Real Madrid'de kendimi iyi hissediyorum ama daha az oynuyorum. Bu karmaşık bir durum. Daha fazla oynamak istiyorum."

BÜYÜK RESİM: Şampiyonlar Ligi'nde Celtic karşısında etkili olduktan sonra işler Hazard için daha olumlu görünüyordu ancak Mallorca karşısındaki mücadelede bir saat sonra oyundan çıkartıldı. Hazard, şimdi Vinicius Junior gibi bir oyuncuyla yarışmak zorunda. Bu zorlu görevi başaramazsa işler onun için daha da zorlaşacak.

ÜÇ FOTOĞRAFLA HİKÂYE:

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