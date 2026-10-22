Emiliano Buendia, Aston Villa'nın çarşamba günü Villa Park'ta Viking'i 3-1 yendiği maçın ilk yarısında penaltıdan gol atmasına rağmen gol sayısını daha da artıramadığı için hayal kırıklığı yaşadığını itiraf etti. Arjantinli oyun kurucu, Midlands ekibi Şampiyonlar Ligi'ndeki kusursuz başlangıcını sürdürürken adını kulüp tarihine yazdırdı.

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Arjantinli oyun kurucu daha bitirici olmak istiyor

Buendia, çarşamba günü Norveç şampiyonuna karşı kazanılan maçta takımının Avrupa kupalarındaki üst üste iç saha galibiyeti serisini 12 maça çıkarmasına rağmen birçok gol fırsatını değerlendiremediğini düşündü. Ross Barkley 23. dakikada kafayla takımını öne geçirdikten sonra hücum oyuncusu, 37. dakikada penaltıdan farkı ikiye çıkardı. Henrik Heggheim'ın kendi kalesine attığı gol ise galibiyeti perçinledi. Ancak oyun kurucu, Opta'nın büyük gol fırsatı olarak tanımladığı dört pozisyon da dahil olmak üzere maç boyunca yedi şut çekti.

Tarihi gol serisi hız kesmiyor

VAR incelemesinin ardından Zlatko Tripic'in Alysson'a yaptığı müdahale nedeniyle verilen penaltıyı gole çeviren Buendia, Villa formasıyla Avrupa'nın büyük kupalarında üst üste dört maçta gol atan ilk oyuncu oldu.

Aynı zamanda, Manchester City forveti Sergio Aguero'nun 2018-19 sezonundaki başarısından bu yana bir Premier League kulübü adına bunu başaran ilk Arjantinli oldu. Buendia, daha önce sağ bekte görev yapan Joao Gomes'in ortasının bir oyuncuya çarpıp üst direğe değdiği pozisyonun ardından kafayla yakaladığı iki elverişli gol fırsatını değerlendirememişti.

Buendia, kendi performansını ve geçen hafta Bayern Münih'le 3-3 berabere kalan konuk ekibin yarattığı zorluğu değerlendirirken TNT Sports'a şunları söyledi: "Daha fazla gol atmalıydım; fırsatlarım vardı. [Yine de] penaltıdan gol attığım için mutluyum. Önemli bir galibiyetti ve devam etmeliyiz."

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Buendia sözlerini şöyle sürdürdü: "Elbette bu tür takımlar buraya bütün enerjileriyle geliyor ve karakterlerini göstermeye çalışıyor. Onlara büyük saygı duyuyoruz. Çalıştık ve maça çok iyi hazırlandık. Bunu da sahada gösterdik."

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Genç kanat oyuncuları Villa Park'ta göz kamaştırdı

Buendia'nın yanı sıra genç kanat ikilisi Alysson ve Ibrahim Mbaye de dikkat çekti. Alysson, ilk yarıda penaltıyı kazandırdıktan sonra 62. dakikada Heggheim'ın kendi kalesine gol atmasına neden oldu.

20 yaş 169 günlük Alysson, Kasım 2008'de Basel'e karşı oynayan Shakhtar Donetsk kanat oyuncusu Willian'dan bu yana bir Şampiyonlar Ligi maçında en az üç şut çeken, üç gol fırsatı yaratan ve dört başarılı çalım atan en genç Brezilyalı oldu.

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Mbaye ise Barkley'nin kafa golüne dönüşen korneri kullanarak, bir İngiliz kulübü adına turnuvada üst üste iki maçta asist yapan en genç oyuncu olma rekorunu Arsenal orta saha oyuncusu Jack Wilshere ile paylaştı. Wilshere, bu rekoru Eylül 2010'da 18 yaş 270 günlükken kırmıştı.

Maçın ardından iki genç hücum oyuncusunun katkısını öven Buendia şunları ekledi: "[Alysson] inanılmazdı; potansiyelini ve kanattaki yeteneğini gösterdi. Mbaye de öyle. Hızları ve özellikleri takıma çok yardımcı olacak. Onlara sahip olmak ve gelişmelerine yardımcı olmak çok önemli, çünkü genç yetenekler ve çok daha fazla gelişebilirler."

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Geç gelen teselli golü liderliği engelledi

Geçen hafta Fenerbahçe'yi 6-0 mağlup etmesinin ardından Unai Emery'nin takımı, 2017-18 sezonunda Manchester United'dan bu yana Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk üç maçını kazanan ilk Avrupa Ligi şampiyonu oldu. Avrupa Kupası'nda yalnızca 30 maçta 20 galibiyete ulaşan Villa, bu sayıya Real Madrid'den (29) sonra en hızlı ulaşan ikinci kulüp oldu. Ancak Peter Christiansen'in 84. dakikada attığı vole golü, ofsayt kararının VAR tarafından kaldırılmasıyla geçerli sayıldı ve Villa, PSG'nin arkasında ikinci sıraya geriledi.