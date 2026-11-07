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Yanik Spalt, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında çok güçlü bir performans sergiledi. Genç oyuncu, Stuttgart'ın büyük sorunlarından birini çözebilir mi?

Stuttgart, salı akşamı Galatasaray karşısında bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yenilgisini aldı. Stuttgart ekibinin genel olarak iyi oynadığı maçta 90 dakika sonunda skor tabelasında 0-2 (0-2) yazıyordu. Bunda, takımın bu sezon sık sık olduğu gibi rakip kale önündeki oyununun karşılığını alamaması ve Jamie Leweling'in ilk dakikalarda iki kez direğe takılması gibi çok net fırsatları dikkatsizce harcaması da etkili oldu.

Tecrübeli Türk ekibine deplasmanda kaybetmek, teknik direktör Sebastian Hoeneß'in takımı açısından sportif anlamda büyük bir dram değil. Stuttgart, şimdiye kadarki üç Şampiyonlar Ligi maçından yedi puan topladı. Buna, favori Atletico Madrid karşısında sergilediği güçlü performansla aldığı bir puan da dahil. Galatasaray karşısında üç puanı alıp ara tura doğru dev bir adım atmayı kuşkusuz isterlerdi. Böylece on puana ulaşacak Stuttgart'ın, önünde dört maç daha varken eleme aşamasına kalması neredeyse kesinleşecekti. Ancak İstanbul'da bu fırsatı kaçırdı.

Öte yandan Stuttgart'ın Rams Park'taki maçtan çıkarabileceği pek çok olumlu nokta da vardı. Geçen hafta sonu Bundesliga'da Bayer 04 Leverkusen'i 4-2 yendiği maçta olduğu gibi Stuttgart, oyunun büyük bölümünde futboluyla beğeni topladı. Sezon başında Hoffenheim, Hamburg ve Mönchengladbach karşısında alınan yenilgilere eşlik eden, zaman zaman yaratıcılıktan ve plandan yoksun performansların ardından takım, yavaş ama emin adımlarla birbirine alışıyor ve Hoeneß'in taktik anlayışını giderek daha iyi uyguluyor gibi görünüyor.

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Stuttgart teknik direktörü ayrıca, bu yazdan beri kadrosunda Yanik Spalt gibi gelecek vadeden genç bir yetenek bulunduğunu görmüş olmalı. Spalt, görece genç yaşına rağmen Stuttgart'ın büyük sorunlarından birini çözebilecek özelliklere şimdiden sahip.

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Yanik Spalt'ın Stuttgart formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçı nasıl geçti?

19 yaşındaki Avusturyalı oyuncu, Galatasaray karşısında biraz da beklenmedik biçimde sahaya çıktı. Eski kaptan Atakan Karazor'un uyluğundaki şikâyetler nedeniyle 17. dakikada oyundan erken ayrılmasının ardından Spalt'ı oyuna almak gerekti. Böylece İstanbul'un "cadı kazanında" bir bakıma kendini bir anda sahada buldu. Buna rağmen, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında zorlu koşullar altında şaşırtıcı derecede etkileyici bir performans sergiledi.

Stuttgartlı futbolcu, kulakları sağır eden atmosferden pek etkilenmedi. Sorumluluktan kaçmadı, her ikili mücadeleye girdi, top istedi ve cesurca tekrar tekrar ileri çıkmaya çalıştı. Takım arkadaşı Deniz Undav, "Harikaydı" diyerek onu övdü. Hatta maçın heyecanıyla, merkez orta saha oyuncusunun Şampiyonlar Ligi'nde onlarca maça çıkmış tecrübeli bir isim olmadığını unuttu: "Sanki tecrübeli bir oyuncuydu. Her topu istedi, ikili mücadelelere girdi, topla yüzünü ileri dönmek istedi. Şapka çıkarıyorum. Hem de o statta, o atmosferde."

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Kulübün sportif yöneticileri de benzer ifadeler kullandı. Hoeneß, oyuncusunun performansını "olağanüstü derecede iyi ve soğukkanlı" bulurken sportif işlerden sorumlu yönetici Fabian Wohlgemuth şunları söyledi: "Şampiyonlar Ligi'nde ilk maça çıkmak için daha sessiz yerler var. Oyuna girer girmez bir ikili mücadeleye girdi, kararlılıkla mücadele edip kazandı. Bunlar, geceleri zihninizde yeniden yaşadığınız anlardır. Böyle bir maçta bu şekilde kendini göstermek olağanüstü. Bu, onun için çok özel bir andı."

Getty Images

Yanik Spalt, Stuttgart'ın büyük bir sorununu çözebilir mi?

Spalt'ın bu sezon Stuttgart'ın A takımında daha büyük bir rol oynayacağı, hazırlık döneminde belli olmuştu. TSG Balingen, Kickers Offenbach, FC Fulham ve FC Paris ile oynanan hazırlık maçlarında kayda değer süreler aldı. Özellikle Fransız ekibine karşı performansı dikkat çekti. Wohlgemuth, o gün de genç Avusturyalının "çok, çok iyi bir performans" sergilediğini söylemişti. Spalt ardından kalıcı olarak A takım kadrosuna alındı ve o tarihten bu yana takımın 14 resmî maçının 11'inde kadroda yer aldı.

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A takımdaki ilk maçına Bundesliga'nın 2. haftasında, 1. FC Köln'e karşı iç sahada oynanan karşılaşmanın sonlarında oyuna girerek çıktı. Bir hafta sonra Hoffenheim deplasmanında 55 dakika sahada kaldı. Galatasaray karşısında ise 72 dakika süre aldı. Bu, Stuttgart formasıyla önceki maçlarında aldığından belirgin biçimde daha fazla süreydi.

Yakın gelecekte aldığı sürelerin de çok farklı olması beklenmiyor. Merkez orta saha bu sezon Stuttgart'ın tam da aşil topuğuyken Spalt'ın performansındaki sıçrama, kulüp açısından neredeyse bir şansa dönüştü. Stuttgart, yaz transfer döneminin başlarında TSG Hoffenheim'dan Grischa Prömel'i bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı tamamlamıştı. Böylece savunmanın önündeki mevkiler için kadro planlaması başlangıçta bitmiş görünüyordu.

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Ancak Chema Andres'in geç ayrılığı, Stuttgart'ı bir anda oyuncu eksikliğiyle karşı karşıya bıraktı. Premier Lig kulübü Brighton & Hove Albion, genç İspanyol futbolcu için transfer döneminin son gününde Stuttgart'a yaklaşık 22 milyon euro ödedi. Hoeneß, takımın değişmez isimlerinden Stiller'in yanında önce kadrosunda görmek istediği Prömel'i denedi. Ancak ikili şimdiye kadar teknik direktörün istediği uyumu yakalayamadı. Özellikle Prömel, şu ana dek beklentilerin oldukça gerisinde kaldı. Bu nedenle yazın kaptanlığı alınan Karazor, bir süre sonra yeniden Stiller'in yanındaki yerini aldı.

Son dönemde durum daha da zorlaştı. Stiller, bir buçuk hafta önce SC Paderborn'a karşı oynanan Almanya Kupası maçında devre arasında oyundan çıkarılmak zorunda kaldı ve adduktor bölgesindeki sakatlığı nedeniyle bir süre daha forma giyemeyecek. Karazor ise Galatasaray karşısında kas ezilmesi yaşadı. Bu yüzden cumartesi günü Werder Bremen'e karşı oynanacak maçta büyük olasılıkla görev alamayacak.

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Bu durum, Spalt'a kendini göstermeye devam etme fırsatı sunuyor. Hoeneß, salı akşamı Avusturyalı oyuncunun "daha fazla süre almayı hak ettiğini gösterdiğini" vurguladı. Spalt, Bremen karşısında ilk kez ilk 11'de yer alabilir.