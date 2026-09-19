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Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

"Daha fazla, daha fazla": Yamal Sevilla tribünlerini coşturdu

Sevilla - Barcelona
Sevilla
Barcelona
La Liga
L. Yamal
İspanya

Ne oldu?

İspanya La Liga'nın yedinci hafta müsabakaları kapsamında Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan Barcelona-Sevilla karşılaşması, kızgın taraftar atmosferi eşliğinde Lamine Yamal ile Endülüs ekibinin oyuncusu Koçoraşvili arasında yaşanan hafif bir gerginliğe sahne oldu.

Olay, Lamine Yamal'ın üst direğin üzerinden auta giden şutunun ardından yaşandı. Barcelonalı oyuncu, kendisine yönelik ıslıkları sürdüren Sevilla taraftarlarına "Devam edin, devam edin" işareti yaptı.

Koçoraşvili, Yamal'ın karşısına dikilerek araya girdi ve iki oyuncu arasında kısa süreli, gergin bir konuşma geçti. Söz konusu tartışma ise ek gelişmeler yaşanmadan hızlıca sona erdi.

Olayın ardından Sevilla taraftarının Yamal'a yönelik tepkisi daha da sertleşti. İspanyol oyuncu topa her dokunduğunda ıslıklar yükseldi. Bu görüntü, maçı saran gerginliği yansıttı.

Bu atmosfer, daha başından itibaren çekişme ve heyecana sahne olan bir maçta ortaya çıktı. Kendi sahasında öne geçen Sevilla'nın ardından Barcelona, hücum formunu sürdüren ve İspanya La Liga'nın ilk 7 haftasında 10 gole ulaşan Raphinha ile beraberliği yakaladı.

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