Geçen sezonun son haftasında Şampiyonlar Ligi’ne kalınamaması, Rossoneri yöneticilerini harekete geçmeye zorluyor. Kanalın aktardığı bilgilere göre, kulübün sahibi Gerry Cardinale, teknik direktör Rzben Amorim ve kulübün diğer karar vericilerinin katıldığı bir kriz toplantısı yapıldı. Söz konusu toplantıda kulüp yönetimi, kadroyu gelecek sezon öncesinde köklü şekilde yeniden yapılandırmak için somut ayrılık adaylarını belirledi.

Satış listesinin başında Christopher Nkunku gibi dikkat çeken bir isim yer alıyor. 28 yaşındaki hücum oyuncusu, Bundesliga’da bir dönem RB Leipzig formasıyla gol kralı olmuş ve sık sık Bayern Münih’in transfer adayları arasında da gösterilmişti; geçen yıl ise 37 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Chelsea’den San Siro’ya transfer olmuştu.

Geçen sezonun son üç maçında iki gol atmasına rağmen Fransız oyuncunun, Milan’ın yeni çalıştırıcısının sisteminde artık bir geleceği bulunmuyor. Transfer uzmanı Fabrizio Romano’nun aktardığına göre Amorim, forvet oyuncusuna yaptığı bire bir görüşmede onsuz plan yaptığını zaten iletti.

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AC Milan’ın gözden çıkardığı isimler kimler?

David Odogu da Moda Şehri’nden geçici bir ayrılığın eşiğinde. 20 yaşındaki stoper ve Almanya genç milli takım oyuncusu için, daha üst seviyede maç tecrübesi kazanmasını garanti altına almak amacıyla şu sıralar uygun bir kiralık takım aranıyor. Bundesliga’dan ise savunma yeteneğini kadrosuna katmak için somut ilgi gösteren kulüpler arasında 1. FSV Mainz 05 de yer alıyor.

Planlanan yeniden yapılanma, Nkunku ve Odogu’nun yanı sıra kadrodaki başka önemli isimleri de kapsıyor. Savunma oyuncuları Filippo Terracciano, Fikayo Tomori ve Pervis Estupiban ile 27 yaşındaki ön libero Youssouf Fofana da transfer için serbest bırakıldı.

Santrfor Santiago Gimenez de İtalyan devinin gelecek planlamasında artık yer almıyor ve hemen şimdi yeni bir kulüp aramaya başlayabilir.